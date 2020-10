Duurste PSV-aankoop blijkt op papier geen basisspeler

PSV verraste vriend en vijand door op de slotdag van de transfermarkt Mario Götze te contracteren. Daarmee kwam er een spetterend einde aan een bewogen transferperiode in Eindhoven. Technisch manager John de Jong maakte volop ruimte in de selectie van trainer Roger Schmidt en haalde op de valreep ook nog eens Marco van Ginkel en Adrian Fein naar het Philips Stadion, terwijl eerder al spelers als Philipp Max en Ibrahim Sangaré werden gekocht. De PSV-selectie kent veel nieuwe gezichten; hoog tijd om nader kennis te maken met de specifieke kwaliteiten van de aanwinsten met behulp van de cijfers van SciSports.

De Jong maakte de afgelopen transferwindow schoon schip. Ricardo Rodriguez, Kostas Mitroglou, Ibrahim Afellay, Daniel Schwaab, Armindo Bruma, Michal Sadilek, Dante Rigo, Ritsu Doan, Hidde Jurjus, Yanick van Osch, Luuk Koopmans, Robbin Ruiter, Jeroen Zoet en Sam Lammers vertrokken bij PSV. Sommigen werden verhuurd, anderen gingen transfervrij en voor slechts drie spelers ontving de club een transfersom: Ruiter (200.000 euro), Zoet, (1,5 miljoen euro) en Lammers (9 miljoen euro). Tegenover het vertrek van deze veertien spelers staat de komst van acht nieuwe gezichten en de terugkeer van een aantal verhuurde spelers, onder wie Maximilian Romero. De Argentijn raakte echter zwaar geblesseerd in de voorronde van de Europa League tegen NS Mura en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Ondanks het wegvallen van Romero en de verkoop van Lammers heeft Schmidt nog meer dan genoeg opties over in de voorhoede.

Hoewel spelers als Van Ginkel en Götze grote namen zijn in de voetbalwereld, is het de grote vraag of zij hun oude niveau halen. Mocht dat het geval zijn, dan lijkt iedereen ervan overtuigd dat zij een absolute meerwaarde zijn voor PSV. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? En hoe zit het met de andere aanwinsten zoals Fein en Sangaré, die we in de Eredivisie nog niet hebben gezien. Voetbalzone zoekt het antwoord op die vragen met behulp van statistieken van SciSports, een sportanalysebedrijf dat data verzamelt van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van onderliggende algoritmes een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst. Wel geeft het een indicatie van wat PSV ongeveer mag verwachten.

De beste PSV-opstelling op basis van de cijfers van SciSports.

Een speler van wie enorm veel verwacht wordt is Götze. De 28-jarige Duitser was na zijn vertrek bij Borussia Dortmund clubloos en koos op het laatste moment voor een tweejarig dienstverband bij PSV. Mede door een stofwisselingsziekte kwam hij de laatste jaren minder aan spelen toe dan gewenst. Afgelopen seizoen kwam hij bij Dortmund tot 21 wedstrijden in alle competities, al moest hij voornamelijk genoegen nemen met invalbeurten. Ondanks dat hij al maanden geen wedstrijd heeft gespeeld oogde Götze topfit en lijkt het een kwestie van weken voordat hij zijn debuut kan maken. Wanneer hij in de buurt komt van zijn oude niveau dan beschikt Schmidt over een van de beste spelers in de Eredivisie. Slechts één speler in de Eredivisie beschikt over betere cijfers bij SciSports dan Götze, die met een SciSkill van 96.2 en potential van 99.6 het beste scoort van alle PSV’ers. Ajax-aanvaller David Neres beschikt over de beste cijfers van alle spelers uit de Nederlandse competitie. De Braziliaan heeft een SciSkill van 106.2 en potential van 124.2, wat betekent dat de verwachting is dat hij kan uitgroeien tot een internationale topspeler. Wat betreft Götze is het de vraag op welke positie hij komt te spelen. Schmidt kan hem inzetten als aanvallende middenvelder, in de punt van de aanval en op de zijkant in zijn 4-4-2-systeem.

Dat PSV zich volgens velen kroonde tot de grote winnaar van de afgelopen transferperiode komt niet alleen door het aantrekken van Götze. In de laatste dagen van de transferwindow werd bekend dat Marco van Ginkel voor de vierde keer gehuurd wordt van Chelsea. De middenvelder heeft zijn waarde voor PSV in het verleden al meer dan bewezen. Er kleeft echter wel een risico aan zijn komst, daar het ruim twee jaar geleden is dat hij zijn laatste officiële wedstrijd speelde. Van Ginkel werd in 2018 geopereerd aan zijn knie en sindsdien werkt hij aan zijn rentree. Dat er enige scepsis heerst rond zijn komst is dan ook niet verwonderlijk. Maar toch, als Van Ginkel volledig fit raakt dan behoort hij tot een van de beste middenvelders in de competitie. Doordat het lang geleden is dat hij een wedstrijd heeft gespeeld is zijn score op SciSports ook al meer dan een jaar niet meer bijgewerkt. Hij vertrok twee jaar geleden bij PSV met een SciSkill van 88.8, terwijl zijn potential op 96.6 is bepaald. Alleen Götze heeft wat dat betreft een betere score dan Van Ginkel van alle spelers bij PSV. Beiden kunnen op dezelfde positie op het middenveld uit de voeten. Maar waar Götze een zeer aanvallend ingestelde speler is, gedraagt Van Ginkel zich op het veld volgens SciSports meer als een box-to-box-speler, een dynamische middenvelder die zich doorgaans goed weet op te stellen in zowel aanvallend als verdedigend opzicht. Bij balbezit voor de tegenstander concentreert dit type speler zich op het ophouden van het spel en bewaakt hij de ballijnen naar de aanvallers van de opponent. In balbezit zoekt hij altijd de voetballende oplossing en zal hij de bal eerder vooruitspelen dan achteruit, en duikt hij vaak op in het strafschopgebied van de tegenstander.

De komst van de 33-jarige Eran Zahavi werd breed uitgemeten in de media. De Israëlische spits heeft zijn waarde al bewezen door PSV naar de groepsfase van de Europa League te schieten met doelpunten en assists tegen Mura en Rosenborg BK. Zahavi mag zich onder Schmidt een basisspeler noemen, ondanks dat hij ten opzichte van zijn ploeggenoten een matige SciSkill-score heeft van 51.4. Vanwege zijn leeftijd is de verwachting dat hij zichzelf niet meer zal verbeteren, waardoor zijn score gelijk is aan zijn potential: 51.4. Ter vergelijking: Donyell Malen heeft een SciSkill van 81.3, met een potentie 103.5. Afgaand op de cijfers van SciSports zou Zahavi een wisselspeler zijn bij PSV. In de selectie hebben namelijk 21 spelers een hogere score dan de aanwinst. Echter, Schmidt kiest voor een tweespitsensysteem waardoor het niet meer dan logisch is dat de aanwinst zich basisspeler mag noemen. Zahavi is na Malen immers de enige fitte centrumspits in de huidige PSV-selectie. Door SciSports worden de twee PSV-aanvallers gezien als mobile strikers, het type spits dat profiteert van de ruimte achter de verdediging van de tegenstander. Dit soort spits wordt vaak bereikt met de lange bal of vanuit een steekpass van een middenvelder. De mobiele spits is vaak een technisch begaafde en dynamische speler, die zichzelf onderscheidt in één-tegen-één-duels met een verdediger of keeper, zo klinkt de beschrijving van het SciSports.

Ibrahim Sangaré: wie is de nieuwe topaankoop van PSV?

Eind september maakte PSV de komst van de 22-jarige Sangaré bekend. Er was interesse vanuit de Premier League; zo had Southampton hem graag naar Engeland gehaald. De Ivoriaan koos echter voor een contract bij de Nederlandse topclub, die naar verluidt een transfersom van negen miljoen euro overmaakt aan Toulouse. Schmidt omschreef hem als een ‘fysiek sterke’ en ‘complete’ middenvelder. Sangaré is een controlerende middenvelder die ook drang naar voren heeft. Gezien de hoogte van de transfersom zal hij gehaald zijn voor de basis in het team van Schmidt. Kijkend naar zijn SkiSkill zijn er in de huidige PSV-selectie echter twee controlerende middenvelders die beter scoren: Jorrit Hendrix (86.1) en Pablo Rosario (80.3). Met name de score van Hendrix is opvallend hoog; alleen Van Ginkel en Götze scoren hoger. De hoge score van Hendrix heeft puur te maken met het aantal jaren dat Hendrix op een bepaald niveau heeft gespeeld. Daarnaast is SciSkill niet louter gebaseerd op individuele spelersprestaties. De 25-jarige middenvelder maakt al acht seizoenen deel uit van de PSV-selectie en werd onder meer drie keer landskampioen in seizoenen waarin hij zich een vaste basisseler mocht noemen. Dergelijke prestaties zijn voor Sangaré nog ver weg. Met een SciSkill van 65.8 zou hij momenteel gezien worden als een rotation player, iemand die nog geen vaste basisspeler is maar wel van waarde zou kunnen zijn met invalbeurten. Zijn huidige potential is bepaald op 78.7, een score die verder kan groeien zodra hij veel aan spelen toekomt en tevens een score waarmee hij kan uitgroeien tot een basisspeler bij PSV.

Toch is het niet ondenkbaar dat hij op korte termijn een basisplaats verovert. De rol van Hendrix lijkt immers uitgespeeld in Eindhoven. Afgelopen zomer mocht hij vertrekken, maar tot een transfer kwam het niet. Hendrix’ contract loopt medio volgend jaar af. Bovendien heeft PSV met Fein nóg een controlerende middenvelder aangetrokken. De Duitser komt op huurbasis over van Bayern, dat akkoord is gegaan met een koopoptie van zes miljoen euro. Hij liet vorig seizoen bij Hamburger SV zien dat hij een speler met veel potentie is. Dat wordt onderschreven door SciSports, dat zijn potential heeft ingeschat op 93.3. Met een SciSkill van 59.0 zou hij op dit moment wisselspeler zijn in het Philips Stadion. Hij zal samen met Sangaré de concurrentie moeten aangaan met Rosario, die op papier een streepje voor heeft. Daarnaast beschikt Schmidt met Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Mauro Júnior en Mohamed Ihattaren nog vier spelers die op het middenveld uit de voeten kunnen. Aan kwaliteit en concurrentie dus geen gebrek. Schmidt heeft de beschikking over liefst negen spelers die op het middenveld uit de voeten kunnen.

Cijfers en conclusies

Naam (verwachte) transfersom SciSkill Potentie Inschatting Philipp Max 8 miljoen euro 85.2 87.6 sleutelspeler Ibrahim Sangaré 9 miljoen euro 65.8 78.7 wisselspeler Eran Zahavi transfervrij 51.4 514.4 wisselspeler* Mario Götze transfervrij 96.2 99.6 sleutelspeler Marco van Ginkel gehuurd 88.8 96.6 sleutelspeler Yvon Mvogo gehuurd 63.1 65.9 wisselspeler** Adrian Fein gehuurd 59.0 93.3 wisselspeler Vincent Müller 500.000 euro 47.1 99.0 hot prospect***

*Zahavi behoort met zijn SciSkill niet tot de beste elf. Doordat hij na Malen de beste SciSkill heeft mag hij toch op een basisplaats rekenen in het tweespitsensysteem.

**Mvogo behoort met zijn SciSkill niet tot de beste elf. Hij heeft van alle keepers echter wel de hoogste SciSkill, waardoor het niet onlogisch is dat hij in de basis staat.

***Müller is de derde keeper achter Mvogo en Unnerstall. Met zijn potentie zijn de verwachtingen hoog en kan hij uitgroeien tot een belangrijke keeper voor PSV.

In potentie zijn de meeste nieuwelingen van absolute meerwaarde voor PSV. Aankoop Philipp Max heeft dat immers al bewezen in de eerste wedstrijden die hij bij zijn nieuwe club heeft gespeeld. Wanneer spelers als Götze en Van Ginkel ook maar in de buurt komen van hun niveau behoren ze tot de beteren in de Eredivisie. PSV heeft echter geen garantie dat de twee middenvelders hun oude niveau halen, waardoor het aantrekken van dit tweetal voorlopig een gok zal zijn. De kwaliteiten van Zahavi zijn bekend: van hem worden doelpunten verwacht, niet meer en niet minder. Sangaré en Fein beschikken over veel potentie, maar hebben in Eindhoven te maken met veel concurrentie. Eigen talenten zoals Mohamed Ihattaren en Pablo Rosario gaan mogelijk gebukt onder het handelen van De Jong op de transfermarkt, maar dat is een risico dat de beleidsbepalers in Eindhoven willen nemen. Schmidt zal over de breedte van zijn selectie in ieder geval weinig reden tot klagen hebben.