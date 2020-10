Schlemiel Maguire krijgt wind van voren: ‘Dit is dramatisch voor hem’

Engeland verloor woensdag met 0-1 van Denemarken in de Nations League. De ploeg van Gareth Southgate moest een uur met tien man spelen vanwege twee gele kaarten voor Harry Maguire. Op social media krijgt Maguire de wind van voren, maar de analisten in Engeland hebben vooral sympathie voor de verdediger van Manchester United. "Dit duel vat zijn laatste vier tot zes weken perfect samen", zegt Gary Neville bij Sky Sports.

Maguire raakte eerder in opspraak vanwege een ruzie en arrestatie in Griekenland, waarna hij zijn plek bij the Three Lions kwijtraakte. Bovendien beleeft de stopper met United tot op heden geen goed seizoen, met de 1-6 nederlaag tegen Tottenham Hotspur als grootste domper. Neville ziet dat Maguire ook na de interlandperiode met een slecht gevoel zal rondlopen.

'5 Harry Maguire krijgt een gele kaart. '31 Harry Maguire krijgt een tweede gele kaart (en hoe... ??) Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 14 oktober 2020

"Dit is dramatisch voor hem. We hadden gehoopt dat hij zich bij de interlandbreak zou herpakken, maar dit helpt niet. Hij gaat ook weer met een slecht gevoel terug naar United", aldus de oud-verdediger. Harry Redknapp sluit zich aan bij de analyse van zijn collega. "Ik heb medelijden met hem. Het is nu wel makkelijk om hem helemaal kapot te maken zoals op social media gebeurt. Dit is niet zijn favoriete periode in zijn loopbaan, laten we maar zeggen", zegt de oud-trainer, die een gebrek aan zelfvertrouwen constateert.

"Er gebeurt veel in zijn leven momenteel, dat vergeten we soms. Je kan zien dat hij worstelt met zijn spel. Zijn zelfvertrouwen is helemaal weg. Je wordt niet zomaar aanvoerder van United, dan heb je kwaliteiten. Ik hoor altijd dat het een goede jongen is, maar ik zie hem fouten maken die hij enkele jaren geleden niet maakte. Hij heeft veel aan zijn hoofd, geen twijfel. Sommige spelers kunnen daarmee omgaan, sommigen niet. We zijn wel erg snel om spelers te veroordelen, om mensen op social media helemaal af te maken", meent Redknapp.

Southgate ziet dat Maguire het lastig heeft. "Iedereen heeft een mening over je als je aanvoerder van United en topspeler van Engeland bent", aldus de bondscoach. "Daar moet je mee leren omgaan. Hij is mentaal sterk genoeg om dat te kunnen. Hij moet het nu laten zien. Hij heeft veel te verduren gehad, maar hij kan sterker terugkomen. Hij heeft onze steun. Hij krijgt veel over zich heen, ook van mensen die beter moeten weten. Niemand wil zo in de belangstelling staan", stelt de bondscoach.

Na de tweede gele kaart keerde Maguire richting de kleedkamer, zonder dat Southgate contact had met zijn verdediger. Roy Keane vindt dat de keuzeheer van Engeland anders had moeten handelen. "Ik leef ontzettend met Maguire mee", zegt de oud-middenvelder bij ITV. "Gareth weet toch dat Harry een lastige tijd beleeft, zowel op als buiten het veld? Een schouderklopje of iets dergelijks zou Maguire wel hebben geholpen. Het probleem voor Maguire is dat hij nu terugkeert bij een ploeg met weinig vertrouwen. Ik zat in een kleedkamer vol met mentaal sterke spelers, maar dat heeft hij niet."