Griezmann deelt sneer uit aan Koeman na overwinning van Frankrijk

Antoine Griezmann had woensdagavond een belangrijk aandeel in de overwinning van Frankrijk op Kroatië in de Nations League. De aanvaller opende na acht minuten spelen al de score in het Maksimir Stadium, waar het team van bondscoach Didier Deschamps uiteindelijk met een 1-2 zege van het veld stapte. Griezmann stond drie dagen eerder tegen Portugal (0-0) ook in de basis en was vorige week trefzeker in de 7-1 zege op Oekraïne.

Na afloop leek Griezmann, die achter Kylian Mbappé en Anthony Martial speelde, ogenschijnlijk een sneer uit te delen aan Ronald Koeman, zijn trainer bij Barcelona. Het is geen geheim dat de aanvaller bij Barcelona niet op zijn favoriete positie speelt en ook Deschamps zette daar eerder vraagtekens bij. “Het was een mooi doelpunt”, vertelde de aanvaller woensdagavond over de 0-1, een harde knal in de kruising. “Ik kreeg de bal voor mijn voeten en haalde hard uit. Hij was mooi.”

“Of ik mij goed voel? Ja, ik voel mij goed na dit doelpunt. De trainer weet waar hij mij moet neerzetten. Ik maak gebruik van het vertrouwen van de trainer en mijn teamgenoten.” Ofschoon Griezmann in het midden liet of het indirect een sneer was aan het adres van Koeman en/of zijn teamgenoten, zijn de media in Frankrijk en Spanje ervan overtuigd dat de aanvaller wel degelijk op zijn situatie in het Camp Nou doelde.

Deschamps zette begin deze maand al vraagtekens bij de rol die Griezmann vervult onder Koeman. “Ik wil niet praten over wat er bij clubs speelt, maar Antoine speelt bij Barcelona op de rechterflank. Ik kan niet begrijpen waarom hij niet een meer centrale rol speelt”, zei de bondscoach van les Bleus over het 4-2-3-1-systeem van de Nederlander, die voorlopig Philippe Coutinho en Lionel Messi centraler laat spelen.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij niet blij is met de huidige situatie”, zei Deschamps een kleine tien dagen geleden. “Als hij er publiekelijk iets over zou zeggen, dan denk ik niet dat Koeman dat graag zou willen horen.” Het is nog onduidelijk of Koeman zaterdag in de uitwedstrijd tegen Getafe enkele internationals rust zal geven na de interlandperiode, ook met oog op de eerste Champions League-wedstrijd tegen Ferencvaros van komende dinsdag.