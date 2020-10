Bruno Fernandes woest om geruchten: ‘Niet mijn naam daarvoor gebruiken’

Bruno Fernandes is absoluut niet te spreken over de geruchten dat hij tekeer zou zijn gegaan in de kleedkamer van Manchester United. Tijdens de 1-6 nederlaag tegen Tottenham Hotspur zou de middenvelder in de rust, bij een 1-4 tussenstand, zich volgens enkele Engelse en Portugese media hebben laten gaan en zijn teleurstelling over onder anderen Ole Gunnar Solskjaer hebben geuit. Fernandes ontkent echter stellig dat er sprake was van een heftig conflict.

"Er is veel gespeculeerd", begint Fernandes bij Sport TV na afloop van de 3-0 overwinning van Portugal tegen Zweden in de Nations League. "Ten eerste: het was een discussie tussen ploeggenoten. Het was een discussie met maar één teamgenoot, namelijk Victor Lindelöf. Wat er allemaal is beweerd, is absoluut niet waar. Deze geruchten kunnen jammer genoeg voor instabiliteit binnen de spelersgroep zorgen."

"Het klopt dat ik in de rust ben gewisseld, maar dat was een technische overweging", vervolgt de spelmaker zijn relaas. "De coach zei dat de wedstrijd al praktisch voorbij was en dat we nog veel wedstrijden op het programma hadden staan. Dat begreep ik. Ik was er niet blij mee, maar ik heb verder niets gezegd wat voor negativiteit zou kunnen zorgen binnen de groep."

In de eerste drie Premier League-wedstrijden van dit seizoen heeft United maar drie punten verzameld. Fernandes erkent dat de ploeg beter moet presteren, maar benadrukt nogmaals dat er van een slechte sfeer geen sprake is. "Niet mijn naam of de naam van de coach of een van mijn teamgenoten gebruiken om problemen proberen te veroorzaken bij United. De sfeer is goed en de ploeg is klaar om de volgende wedstrijd (zaterdag tegen Newcastle United, red.) een passend antwoord te geven."