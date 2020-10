Roberto Mancini looft Oranje-international: ‘Eén van de beste van dit moment’

Ondanks het feit dat Frank de Boer de derde bondscoach in de geschiedenis is die niet heeft weten te winnen in zijn eerste drie duels met het Nederlands elftal, stapte Oranje woensdagavond toch met opgeheven hoofd van het veld. Een aangepaste speelwijze in de Nations League-wedstrijd tegen Italië leidde tot een 1-1 gelijkspel. De Boer kon aan de remise in Bergamo een beduidend beter gevoel overhouden dan aan de teleurstellende resultaten van Oranje in de afgelopen week tegen Mexico (0-1) en Bosnië en Herzegovina (0-0).

De Boer stapte af van de gebruikelijke 4-3-3 opstelling en koos voor een 5-3-2 formatie. Hij wilde op die manier voorkomen dat Nederland zich weer liet verrassen door het aanvalsspel van Italië, zoals vorige maand het geval was tijdens het eerste duel in Amsterdam. Dit keer waren het de Italianen die verrast waren. “Het was volgens mij voor het eerst dat Nederland switchte naar dit systeem en wij werden daardoor verrast. We wisten wel al dat dit een lastige wedstrijd zou worden”, erkende Roberto Mancini na afloop van de wedstrijd in gesprek met Italiaanse media.

"Nederland staat voor aanvallend en dominant voetbal. Niet voor voetballen met vijf verdedigers. Dat had ik niet verwacht", herhaalde Mancini. "We waren er zeker verrast door en hadden het ook lastig met die speelwijze. Ze waren denk ik geschrokken van het duel met ons van een maand geleden. Ik had niet verwacht dat mijn collega zo zou starten. Maar goed, ze maakten het ons zo wel lastig."

Dat Italië niet het spel kon dicteren, was volgens Mancini de grote verdienste van het Nederlands elftal. “Er zijn natuurlijk opponenten die problemen kunnen veroorzaken en dat is wat er is gebeurd vanavond”, benadrukte de bondscoach van la Squadra Azzurra. “We hebben de aanval gezocht en volgens mij uiteindelijk ook de meeste grote kansen gecreëerd. Het was een goede wedstrijd, een echte strijd.”

"Frenkie de Jong speelde geweldig", vervolgde Mancini. "Wat een middenvelder is dat. Eén van de beste voetballers van dit moment. Natuurlijk kan ik daar als liefhebber van genieten. Maar ondanks zijn goede spel hadden we denk ik toch moeten winnen. Vooral die bal van Ciro Immobile had er wel in gemogen."

Polen nam door het gelijkspel bij Italië - Nederland de koppositie over in groep a1 van de Nations League. De Polen wonnen met 3-0 van Bosnië en Herzegovina, dat al na een kwartier met tien man verder moest. Robert Lewandowski (twee keer) en Karol Linetty zorgden voor de doelpunten. Polen is de volgende tegenstander die Italië op eigen bodem ontvangt. Daarna wacht een duel met Bosnië en Herzegovina.

“We gaan met Polen strijden om de koppositie”, besloot Mancini, die vol zelfvertrouwen naar volgende maand kijkt. “We gaan de komende twee wedstrijden winnen en ons kwalificeren voor de volgende ronde.” Gianluigi Donnarumma was eveneens lovenswaardig over de kracht van het Nederlands elftal. “Ze speelden zeer sterk in een systeem dat we niet zagen aankomen. We wisten sowieso van tevoren dat het lastig zou gaan worden, maar helaas konden we niet winnen. Ik denk dat wij de beste kansen op een overwinning hadden. Het is geen stap terug ten opzichte van de overwinning in Amsterdam. Het belangrijkste is dat we ongeslagen zijn”, verzekerde de doelman.