Valentijn Driessen heeft na woensdag twee adviezen voor Frank de Boer

Het Nederlands elftal pakte woensdag een punt op bezoek bij Italië in de Nations League. De ploeg van de geplaagde bondscoach Frank de Boer speelde na een bij vlagen goede wedstrijd met 1-1 gelijk in Bergamo. Ondanks het feit dat De Boer de derde bondscoach is die niet heeft weten te winnen in zijn eerste drie duels met het Nederlands elftal, kon hij aan het treffen met Italië een beduidend beter gevoel overhouden dan aan de teleurstellende resultaten van de afgelopen week tegen Mexico (0-1) en Bosnië en Herzegovina (0-0).

“De vertoning in Bergamo geeft tenminste weer wat houvast en zal het verlangen naar de Ronald Koeman-periode iets doen afnemen. Een tijdperk dat trouwens soms ook iets te veel wordt geromantiseerd, want diverse keren was het geluk Nederland wel heel nadrukkelijk goed gezind”, benadrukt chef voetbal Valentijn Driessen donderdag in zijn column in De Telegraaf. “Maar zoiets wordt snel vergeten als het in een volgende fase met een nieuwe coach iets minder draait.”

“De Boer heeft nu een maand de tijd om te bepalen hoe hij nu verder gaat met Oranje en of de gekozen tactische formatie (1-5-3-2) de nieuwe werkelijkheid wordt.” Driessen raadt De Boer aan om ook persoonlijk af te rekenen met de periode Koeman en zelf de touwtjes stevig in handen te nemen. “Hij moet snel een eigen rechterhand aan zijn technische staf toevoegen. Liefst iemand die ook enig plezier uitstraalt, want de huidige bondscoach en zijn assistenten zijn nou niet bepaald lachebekjes", oordeelt de journalist. "Op zich hoeft dat niet, maar er mag best plaats zijn voor een bepaalde ontspanning vanuit de staf als je als groep tien dagen tot elkaar veroordeeld bent.”

Driessen stelt dat De Boer in aanloop naar volgende maand, als er duels met Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen op het programma staan, ook zijn eigen stempel op de selectie moet drukken. “Hij moet het mombakkes van Koeman afgooien, bedanken voor de rol van Koeman 2.0 en een eigen koers kiezen. Want mocht De Boer verzuipen als bondscoach, dan toch het liefst op de De Boer-way en niet als slap aftreksel van Koeman. Een grote bang bij de samenstelling van de nieuwe selectie kan geen kwaad en hem zelfs de zogenaamde ’fear-factor’ bezorgen. Iets wat hoort bij een bondscoach van Oranje.”

“Het gelijkspel in Italië heeft Oranje en De Boer nieuw leven ingeblazen. Nu moet de bondscoach zelf de volgende stappen zetten zonder zich ook maar om iets of iemand te bekommeren.” Polen nam door het gelijkspel bij Italië - Nederland de koppositie over in groep a1 van de Nations League. De Polen wonnen met 3-0 van Bosnië en Herzegovina, dat al na een kwartier met tien man verder moest. Robert Lewandowski (twee keer) en Karol Linetty zorgden voor de doelpunten.