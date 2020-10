‘Cocu heeft nog één duel om eerste trainersklus van Rooney (34) te voorkomen’

Phillip Cocu zit op de schopstoel bij Derby County, zo schrijft The Sun woensdagavond. De Engelse boulevardkrant schrijft dat de Nederlandse manager zijn congé krijgt als er vrijdagavond geen bevredigend resultaat wordt behaald tegen Watford. Derby County-voorzitter Mel Morris heeft al een opvallende opvolger in gedachten, want Wayne Rooney is de voornaamste kandidaat om het roer van Cocu over te nemen.

Het had niet veel gescheeld, of Cocu was reeds ontslagen geweest. Derby County won voor de interlandperiode met 0-1 van Norwich City, wat volgens The Sun in ieder geval tijdelijk het dienstverband van Cocu in Engeland verlengd heeft. Ironisch genoeg zorgde Rooney in de 87e minuut voor de winnende treffer tegen the Canaries, waardoor Derby County de eerste punten van het seizoen pakte. Voor het bezoek aan Norwich City gingen duels met Reading (0-2), Preston North End (EFL Cup, 1-2), Luton Town (2-1) en Blackburn Rovers (0-4) verloren.

Door de belabberde seizoensstart zou de baan van Cocu nu aan een zijden draadje hangen. Als de thuiswedstrijd tegen Watford vrijdagavond wordt verloren, krijgt de 49-jarige oefenmeester zijn congé. Cocu werd vorige zomer bij Derby County aangesteld als de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Frank Lampard, nadat hij eerder bij PSV en Fenerbahçe werkte. The Rams eindigden vorig seizoen als tiende in de Championship en liepen deelname aan de play-offs om promotie op zes punten mis.

Indien Cocu ontslagen wordt, moet Rooney zijn opvolger worden als manager van Derby County. Het wordt niet direct duidelijk of er dan direct een einde komt aan zijn carrière, die hem verder langs Everton, Manchester United, opnieuw Everton en DC United voerde. De 34-jarige aanvaller speelt sinds januari 2020 bij de Championship-club en heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog een jaar. Voorlopig was de 120-voudig Engels international goed voor 7 doelpunten en 3 assists in 29 wedstrijden voor Derby County.

Rooney maakt bij the Rams tevens deel uit van de staf en is momenteel bezig om zijn trainerspapieren te halen. Omdat Rooney zijn diploma’s nog niet gehaald heeft, moet Derby County eventueel een stroman binnenhalen als hij wordt aangesteld als opvolger van Cocu. The Sun claimt dat voor deze functie John Gregory in beeld is. Gregory werkte als manager voor onder meer Portsmouth, Aston Villa, Derby County, Queens Park Rangers en meest recent Chennaiyin FC.