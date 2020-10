V/d Vaart begrijpt De Jong: ‘Ik wilde gas geven als ze onder mijn auto lagen'

Frenkie de Jong heeft de stemming binnen de selectie van het Nederlands eltal deze maand niet als negatief ervaren. Het spel en de resultaten in de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1) en het Nations League-duel met Bosnië-Herzegovina (0-0) boden voor de buitenwereld weinig reden tot optimisme, maar De Jong bestrijdt dat de ploeg in een dip zat. Woensdag remiseerde Oranje op bezoek bij Italië en speelde de middenvelder een uitstekende wedstrijd.

"Ik vind niet dat we echt in een dip zaten", stelt De Jong na de wedstrijd in Bergamo voor de camera van de NOS. "Dat praten mensen ons dan aan, vooral jullie. Het is niet zo dat wij er zelf door van de leg raken, maar er heerst dan zo’n stemming in Nederland van: het is over, we zijn overschat. Dat is wat snel. In de vorige wedstrijd tegen Italië hebben we verloren (0-1, red.) en waren we de mindere, maar vandaag hebben we laten zien dat we een goed team zijn."

De Jong is niet verrast door de kritiek die in de afgelopen weken ontstond op Oranje. "Het is ook de taak van mensen. Er zijn veel mensen die voor hun werk analist zijn. Die mogen er ook wat van vinden en dat is helemaal niet erg", geeft hij aan. "Maar dan creëer je een stemming onder het volk. De stemming is dat het slecht is, maar wij voelen dat als ploeg niet zo." Tegen Italië had Oranje een 'goed plan', merkte De Jong. "Ik heb het gevoel dat er meer in had gezeten."

In de studio van de NOS toont analist Rafael van der Vaart begrip voor de reactie van De Jong. "Hij geeft leuke interviews", aldus de oud-voetballer. "Spelers hebben een hekel aan analisten. Dat had ik zelf ook. Zo werkt dat gewoon: je hebt als speler een ander beeld van een wedstrijd. Ik heb ook weleens gedacht: als er een analist onder mijn auto ligt, dan geef ik gas", lacht Van der Vaart. Hij denkt dat de kritiek de selectie niet koud heeft gelaten. "Ze hebben het er wel over. Ze zeggen dat het ze niks doet, maar het doet ze wel wat."

De Jong werd in het spelersrapport van Voetbalzone beoordeeld met een 7,5 voor zijn optreden. De middenvelder van Barcelona boekte voortdurend terreinwinst voor Oranje met indrukwekkende demarrages of door het zoeken van de opening. De middenvelder kreeg na het duel met Bosnië-Herzegovina wat kritiek omdat hij veelal voor veilige oplossingen zou kiezen, maar dat was tegen Italië niet het geval. "Dit is de Frenkie de Jong op wie we allemaal verliefd zijn geworden", klinkt Pierre van Hooijdonk lyrisch. "Hij was vanavond fenomenaal. Frenkie de Jong was vandaag bijna ouderwets weergaloos."

Dat De Jong meer risico in zijn spel kon leggen, heeft hij naar zijn idee te danken aan het systeem. "Ik denk dat Italië er moeilijker doorheen kwam, we hadden het nu beter voor elkaar", legt hij uit. De aanwezigheid van Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Nathan Aké in zijn rug stelde De Jong in staat om vrijer te spelen. "Ik kon meer risico nemen, omdat ik drie centrale verdedigers achter me heb staan. Zo houden we meer jongens in de restverdediging, dan hoef ik niet per se in mijn positie te blijven. Dat is anders met maar twee centrumverdedigers."