Van der Vaart heeft één kritiekpunt op De Boer na wedstrijd tegen Italië

Het Nations League-duel tussen Italië en Nederland leverde woensdagavond geen winnaar op: 1-1. Bondscoach Frank de Boer gooide het roer behoorlijk op en bracht zijn elftal in een 5-3-2-systeem binnen de lijnen in Bergamo. Rafael van der Vaart deelt na afloop bij de NOS complimenten uit aan De Boer, maar is tegelijkertijd van mening dat de oefenmeester ‘niet wisselde om te winnen’.

“Groot compliment voor Frank, na zo’n slechte week heeft hij zijn ploeg goed voorbereid. Alles kwam uit wat hij wilde, hij zal heel erg tevreden zijn. Hij wisselde niet meer om te winnen, dat is het enige dat ik jammer vind. Maar ja, 1-1 hadden we niet verwacht”, geeft Van der Vaart te kennen. De Boer wisselde in het laatste kwartier twee keer: Joël Veltman verving Daley Blind, terwijl Ryan Babel binnen de lijnen kwam voor Memphis Depay. Presentator Tom Egbers vraagt zich af hoe de keuzeheer had kunnen wisselen.

De man van de wedstrijd was niet Stefan de Vrij of Frenkie de Jong

“Je brengt Veltman, je brengt Babel in de allerlaatste seconde. Je zag aan hoe er gespeeld werd dat ze 1-1 allebei wel prima vonden. Het is misschien een te grote stap om te zeggen dat je meteen voor de winst gaat. Er zijn zeker mogelijkheden geweest om te winnen”, benadrukt Van der Vaart. “Je hebt acht schoten op doel gehad, Italië één”, zo haakt Pierre van Hooijdonk in. “Dat zegt toch wel wat? Misschien dat we heel makkelijk tevreden zijn met deze 1-1, gezien de wedstrijd in Bosnië. Heel stiekem hoop en denk je dat je deze wedstrijd eruit kan halen. Ik vond Nederland beter dan Italië.”

Egbers vraagt of het relatief goede optreden van Oranje direct verband houdt met het veranderde systeem. “Ik vind het persoonlijk niks, maar het is een manier om een heel goed team te bestrijden”, reageert Van der Vaart. “Zo begon Koeman ook, met het idee: we zijn niet goed genoeg, we gaan wat meer verdedigend spelen en op de omschakeling mikken. Maar ik vond dat ze aan de bal het vertrouwen uitstraalden zoals dat ook onder Koeman het geval was. Dat hebben ze in die paar dagen erin gekregen en dat was goed om te zien.”

De Boer ontvangt tevens een compliment van zijn aanvoerder Virgil van Dijk. “Dat soort dingen bespreken we met de groep, hoe we daarover denken. We hebben er goed op getraind de afgelopen dagen. De trainer heeft het goed aangepakt, alle credits naar hem. Om hier gelijk te spelen is een prestatie waarop we kunnen bouwen”, zegt Van Dijk bij de NOS over de verandering van het systeem. “We hebben het goed gedaan, met een goede organisatie. Er zat meer in, maar 1-1 is niet verkeerd. We wilden een resultaat boeken, want het moest anders dan in de ArenA.”