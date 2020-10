Minister grijpt in en laat Vrouwen Eredivisie toch doorgaan

De Vrouwen Eredivisie kan ondanks de verscherpte coronamaatregelen toch doorgaan. Dat liet minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport woensdag weten in het coronadebat in de Tweede Kamer. “Laat ik er heel helder over zijn, want wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen”, gaf de bewindsvrouw tijdens het coronadebat aan.

De KNVB kreeg eerder op de dag van het Ministerie van VWS te horen dat de Vrouwen Eredivisie net als de meeste andere teamsporten voor minimaal vier weken moest worden stilgelegd. De uitzondering op de coronamaatregelen zou namelijk alleen gelden voor de mannelijke profspelers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het zorgde voor de nodige ophef op sociale media.

Volgens Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, was het ‘een terugval in oude denkwijzen’. “Ik snap heel goed dat we nu alles op alles moeten zetten om het coronavirus in te dammen. Maar ik begrijp niet dat daarin door de overheid onderscheid wordt gemaakt tussen het mannen- en vrouwenvoetbal.”

"Het vrouwenvoetbal is ook een branche die topsporters huisvest. Deze besluitvorming lijkt een terugval in oude denkwijzen”, benadrukte Koster. “We worden op deze manier onder 'amateursport' gecategoriseerd en dat is niet terecht. Wij kunnen de situatie van de mannen in z'n geheel kopiëren.”

Van Ark houdt nog wel een slag om de arm. De minister wil eerst met de KNVB bespreken hoe de maatregelen die gelden voor mannenteams, zoals de 'sportieve bubbel' waarin zij leven en de medische begeleiding, ook kunnen gaan gelden voor vrouwenteams.

De Vrouwen Eredivisie ging begin september van start en is inmiddels vier speelronden onderweg. Het vorige seizoen werd net als bij de mannen voortijdig beëindigd wegens de coronapandemie.