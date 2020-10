Zahavi maakt fantastisch doelpunt en helpt Israël met hattrick aan zege

Eran Zahavi heeft woensdagavond bewezen goud waard te zijn voor Israël. De spits van PSV zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn land terugkwam van een 2-0 achterstand tegen Slowakije, door een loepzuivere hattrick te maken: 2-3. Met name het derde doelpunt van Zahavi was prachtig: de 33-jarige aanvaller schoot de bal vanbuiten de zestien hard in de hoek. Bij Slowakije stond Feyenoord-spits Róbert Bozeník overigens in de basis.

De Israëliërs hadden net als tegenstander Slowakije nog niet gewonnen in hun groep in de B-categorie van de Nations League. De thuisploeg nam na een ruim kwartier de leiding, toen Marek Hamsik doelman Ofir Marciano verraste met een vrije trap van grote afstand. De bal lag in de buurt van de zijlijn, waardoor de keeper vermoedelijk rekende op een voorzet, maar Hamsik schoot de bal verrassend ineens op doel en scoorde in de korte hoek: 1-0. Vlak voor rust werd Robert Mak vrij voor Marciano gezet, waarna de linksbuiten de ruststand bepaalde op 2-0.

Eran Zahavi schiet Israël in de 89ste minuut op PRACHTIGE WIJZE naar de bevrijdende 2-3 winst?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 14 oktober 2020

Israël gaf niet op en kwam aan de hand van Zahavi volledig terug in de wedstrijd. Eerst kopte de door PSV gehuurde spits uit een hoekschop van Manor Solomon de aansluitingstreffer binnen: 2-1. Een kwartier voor tijd reageerde Zahavi alert op een lage voorzet van Eyal Golasa, die hij met een snelle voetbeweging promoveerde tot doelpunt: 2-2. De mooiste treffer van de avond moest toen nog komen voor Zahavi. De routinier ontving de bal in de 89ste minuut in de buurt van het zestienmetergebied van Slowakije en haalde van een meter of achttien vernietigend uit: 2-3.