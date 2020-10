Turkije blijft vooral dankzij Hakan Çalhanoglu in leven in Nations League

Turkije heeft woensdagavond voor de vierde keer op rij een wedstrijd gelijkgespeeld. De manschappen van bondscoach Senol Günes kwamen in eigen huis tegen Servië op een 0-2 achterstand, maar knokte zich daar knap van terug. Daardoor blijven de Turken in groep 3 van de B-categorie van de Nations League boven de Serviërs, die onderaan staan.

Servië moest het in het Türk Telekom Stadyumu in Istanbul stellen zonder aanvoerder Dusan Tadic. De aanvaller van Ajax werd met het oog op de geldende coronaprotocollen in Nederland voortijdig naar Amsterdam gestuurd. Zonder Tadic pakten de bezoekers na 22 minuten de leiding. Sergej Milinkovic-Savic klom na een voorzet vanaf de linkerkant van Mihailo Ristic boven tegenstander Hasan Ali Kaldirim uit en kopte krachtig raak: 0-1.

Vlak na rust Milinkovic-Savic in de rug gelopen door Okay Yokuslu, waarna de scheidsrechter een strafschop toekende aan Servië. Aleksandar Mitrovic maakte vanaf elf meter geen fout: 0-2. Zo leek Turkije op weg naar een nederlaag, maar de ploeg van Günes toonde zich veerkrachtig. Hakan Çalhanoglu zette een een-twee op met Kenan Karaman en rondde vanbinnen de zestien koelbloedig af: 1-2. Een kwartier voor tijd kwamen de Turken op gelijke hoogte. Calhanoglu bracht de bal met een volley de doelmond in, waarna Ozan Tufan die van een meter of vijf van het doel verlengde: 2-2.