Oranje blijft ondanks goede indruk zonder zege onder De Boer

Na een nederlaag tegen Mexico (0-1) en een remise tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) is ook de derde wedstrijd van Frank de Boer als bondscoach van Oranje niet geëindigd in een overwinning. In het Nations League-duel op bezoek bij Italië maakte het Nederlands elftal bij vlagen een goede indruk, maar na negentig minuten voetballen stond er uiteindelijk een 1-1 stand op het scorebord. Donny van de Beek verzorgde het Nederlandse doelpunt in Bergamo en tekende daarmee voor zijn eerste treffer in Oranje.

De Boer had zijn opstelling behoorlijk omgegooid voor het duel in het Gewiss Stadium en bracht een 5-3-2-formatie binnen de lijnen. Ten opzichte van de wedstrijd in en tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) verloren Donyell Malen en Quincy Promes hun basisplaats, terwijl Marten de Roon geschorst was. Daardoor verschenen Nathan Aké (als extra verdediger), Donny van de Beek en Memphis Depay aan de aftrap. In een van beide kanten aftastende beginfase vielen er weinig echte kansen te noteren, maar het eerste gevaar leidde na zestien minuten direct tot een doelpunt.

Nicolò Barella vond met een fijn passje de ruimte achter de verdediging van Oranje, waar Lorenzo Pellegrini tussen Hans Hateboer en Stefan de Vrij opdook. De aanvaller van AS Roma bleef oog in oog met Jasper Cillessen koel en prikte de bal in de linkerhoek. Oranje had moeite zich te herpakken na de openingstreffer en zag Ciro Immobile vervolgens tot twee keer toe in een dreigende positie verschijnen. Bij de tweede keer kwam de spits van Lazio ook daadwerkelijk tot een schot, al werd zijn inzet gekeerd door Cillessen.

Ondanks het gevaar voor het doel van Cillessen, kwam Oranje na 25 minuten spelen op gelijke hoogte. Daley Blind bereikte vanaf de linkerkant van het strafschopgebied Depay, die de mogelijkheid kreeg om uit te halen. Diens inzet werd onbedoeld geblokt door Van de Beek, maar tegelijkertijd kon hij het leer controleren en van dichtbij in de rechterkruising plaatsen. Het betekende niet alleen het eerste interlanddoelpunt voor de middenvelder van Manchester United, maar tevens de eerste treffer onder het bondscoachschap van Frank de Boer. Tegelijkertijd werd er voorkomen dat Oranje in vier opeenvolgende interlands niet zou scoren, wat een negatief record had betekend.

De treffer van Van de Beek betekende een kantelpunt in de eerste helft, want Oranje was in het laatste kwartier voor rust de betere ploeg. De grootste kans in het slot van de eerste 45 minuten was voor Luuk de Jong, die het eindstation was een fraaie aanval over verschillende schijven. Diens kopbal op aangeven van Blind ging echter naast. Ook in de eerste fase na rust had Oranje het betere van het spel, wat resulteerde in de nodige mogelijkheden. Zo ging een van richting veranderd schot van Georginio Wijnaldum maar net over het doel en moest de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma reddend optreden bij pogingen van Luuk de Jong en Depay.

De wedstrijd kantelde vervolgens bijna volledig door een slippertje van Hateboer. Door een mislukte terugspeelbal kreeg Immobile een gouden kans op de 2-1, maar Cillessen voorkwam een achterstand voor Oranje. Kort daarna mochten de bezoekers van geluk spreken dat Danilo D'Ambrosio in buitengewoon kansrijke positie de bal miste. Even later was er ook aan de andere kant sprake van gevaarlijke voorzet, die net op tijd onschadelijk werd gemaakt door Giorgio Chiellini voordat Wijnaldum de bal tegen de touwen kon werken.

Pas een kwartier voor het einde, op het moment collega Roberto Mancini al drie keer had gewisseld, voerde De Boer zijn eerste wissel door, toen Joël Veltman Blind verving. In de slotfase drongen de Italianen nadrukkelijk aan, al resulteerde dat niet echt in grote kansen. Wel moesten een aantal gevaarlijke voorzetten onschadelijk worden gemaakt. Aan de andere kant waagde Depay nog een poging van grote afstand, maar dat schot ging hoog over het doel van Donnarumma. Ryan Babel kwam in de blessuretijd nog binnen de lijnen voor Depay, al kwam er daarna geen verandering meer in de gelijke stand.

Voor Oranje wachten nu in november nog ontmoetingen met Bosnië en Herzegovina (15 november, thuis) en Polen (18 november, uit) in Groep A van de Nations League. Polen won woensdagavond met 3-0 van Bosnië en Herzegovina, door doelpunten van Robert Lewandowski (tweemaal) en Karol Linetty, en gaat daardoor voorlopig aan de leiding in de groep, met zeven punten uit vier wedstrijden. Italië volgt met zes punten, terwijl Oranje voorlopig vijf punten verzamelde. Bosnië en Herzegovina staat onderaan, met twee punten uit vier duels.