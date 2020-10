Frank de Boer zorgt met opstelling voor grote verbazing in Italië

De technische staf van Italië is verrast door de opstelling van het Nederlands elftal. Woensdagavond treedt Oranje op papier in een 5-3-2-formatie aan, maar Italië verwacht dat de opstelling meer zal lijken op een 3-5-2-variant. De wedstrijd in de groepsfase van de Nations League begint om 20.45 uur in Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo.

Voorafgaand aan de wedstrijd erkent Fausto Salsano, een van de assistenten van bondscoach Roberto Mancini, dat Frank de Boer voor verbazing heeft gezorgd in Italië. "We hadden het niet zien aankomen. Blijkbaar heeft de nederlaag in de vorige wedstrijd er flink ingehakt", doelt Salsano op de onderlinge wedstrijd van september, toen Italië met 0-1 te sterk was in Amsterdam. "Zover wij kunnen beoordelen, hebben ze hun systeem veranderd."

5??3??2?? Dit is onze opstelling voor de wedstrijd tegen Italië ??#ITANED pic.twitter.com/FSC4TiZaBw — OnsOranje (@OnsOranje) October 14, 2020

In de achterhoede speelt De Boer met vijf man. Hoewel de bondscoach tevreden was over de dreiging van Denzel Dumfries aan de rechterflank, kiest hij ditmaal voor Hans Hateboer als rechtsback. De rest van de defensie bestaat uit Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind. "Afgaande op de namen van de spelers, krijgen we het gevoel dat het meer weg zal hebben van een 3-5-2-systeem. Maar dat zien we op het veld wel", voegt de assistent-bondscoach toe in gesprek met RAI.

Oranje moet het stellen zonder de geschorste Marten de Roon. De middenvelder van Atalanta hoopte uitgerekend in het stadion van zijn eigen club te kunnen spelen voor Oranje, maar liep tegen een gele kaart aan tegen Bosnië-Herzegovina en verliet het trainingskamp voortijdig. Door het wegvallen van De Roon heeft Donny van de Beek een basisplaats op het middenveld. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong behouden hun plek. De voorhoede wordt gevormd door Luuk de Jong en Memphis Depay, die is teruggekeerd van een schorsing.

Opstelling Oranje: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; L. De Jong, Depay