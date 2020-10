Kraay ziet één zwakke plek in formatie van Oranje: ‘Een handicap voor hem’

Bondscoach Frank de Boer heeft het roer omgegooid voor de uitwedstrijd tegen Italië in de Nations League. Het Nederlands elftal treedt in Bergamo aan in een 5-3-2-systeem. Hans Kraay junior zegt bij FOX Sports te snappen dat De Boer voor deze formatie heeft gekozen, maar voorspelt dat Stefan de Vrij daardoor mogelijk in de problemen zal gaan komen.

“Dat mag, hij mag nu weer teruggaan naar waar Koeman mee begonnen is. Koeman is ooit begonnen met 5-3-2 en dat is hem goed bevallen, tot aan een oefenwedstrijd in Italië”, verwijst Kraay jr. naar de oefenwedstrijd tussen Italië en Oranje in 2018, die in 1-1 eindigde. “Toen klopte er geen ene reet meer van. Daarna is er gezegd: ‘Oké, als we zulke goede centrumverdedigers hebben, kunnen we gewoon met twee man in het centrum gaan spelen’. Vanaf toen is het echt gaan lopen. Frank de Boer wil verschrikkelijk graag resultaat halen voor de natie, maar ook voor zichzelf.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of het logisch is dat De Boer zijn formatie heeft omgegooid. “Als je in de situatie zit waarin hij zit, vind ik het best wel logisch”, antwoordt de analist. In het duel van een maand geleden in Amsterdam ondervond Oranje veel problemen met de opkomende linksback Leonardo Spinazzola, die rechtsback Hans Hateboer samen met Lorenzo Insigne in een twee-tegen-één-situatie bracht. Spinazzola is woensdagavond opnieuw de linksback van Italië, terwijl diens ploeggenoot bij AS Roma Lorenzo Pellegrini als linksbuiten speelt.

“Hateboer mag nu tegen Spinazzola aan gaan lopen beuken, want hij is gewend om te racen over honderd meter. Dat is een honderd meter loper geworden. Dus hij gaat naar Spinazzola. Maar de Italianen spelen gewoon met een linksbuiten, dus dat betekent De Vrij als een soort rechtsback komt te spelen. Dat is de handicap voor De Vrij”, voorspelt Kraay. De Vrij vormt samen met Nathan Aké en Virgil van Dijk de driemansdefensie in het centrum, terwijl Daley Blind en Hateboer de vleugelverdedigers in het elftal van De Boer zijn.