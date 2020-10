Van der Vaart ligt niet wakker van harde grappen: ‘Ik zou daar goed passen’

Rafael van der Vaart maakt zich niet druk om de harde grappen die maandagavond over hem werden gemaakt in Veronica Inside. De oud-middenvelder werd door René van der Gijp op de hak genomen vanwege zijn gewicht, maar Van der Vaart kan er zelf wel om lachen. De voormalig Ajacied zou in de toekomst zelfs graag aan willen schuiven bij de talkshow.

Van der Gijp ging maandag los over Van der Vaarts tv-optreden een dag eerder bij de NOS. "Heb je die Van der Vaart nog gezien? Als die een scooter koopt, moet hij er echt een met een blauw plaatje nemen, hè. Die krijgt geen helm meer op", lachte Van der Gijp hardop. "Die heeft zó'n hoofd, joh! Na de Kerst rollen ze hem naar binnen!"

Van der Vaart zelf werd woensdag op Radio Veronica geconfronteerd met de uitlatingen van Van der Gijp. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik zat te kijken en ik heb ook de slappe lach gekregen", zegt de 109-voudig Oranje-international. "Als jij ervoor kiest om bondscoach te worden, weet je dat je veel kritiek krijgt. Als je van het leven geniet, dan weet je dat je een paar kilo te zwaar bent en dat mensen daar wat van vinden. Dan moet je niet piepen. Ik moest erg lachen om hoe René het bracht."

"Als je stopt met voetbal krijg je natuurlijk een heel ander leven", licht Van der Vaart zijn huidige fysieke toestand toe. "Ik was graag op het veld bezig, dat kan niet meer. Er komt wel weer een tijd dat je weer een beetje je best gaat doen, om het zo maar te zeggen. Maar nu ben ik gewoon aan het genieten, mijn ding aan het doen op televisie, en that's it." Van der Vaart mag vanwege zijn contractuele verplichtingen bij de NOS voorlopig niet aanschuiven bij Veronica Inside, maar staat daar nog steeds wél voor open. "Het heeft vooral met het contract te maken. Ik denk dat ik daar heel goed zou passen."