14-voudig international vindt na Liverpool-vertrek onderdak in Premier League

Nathaniel Clyne keert terug bij Crystal Palace, zo maakt de Premier League-club via de officiële kanalen bekend. De 29-jarige vleugelverdediger werd opgeleid door the Eagles en vertrok acht jaar geleden naar Southampton. Clyne was het meest recent actief bij Liverpool, waar zijn contract afgelopen zomer verliep.

Zodoende kan Clyne transfervrij terugkeren op Selhurst Park. Crystal Palace maakt bekend dat hij een zogenaamde short-term deal heeft ondertekend. “Ik ben een jongen van Londen, hier ben ik opgegroeid. Dit voelt als thuiskomen, mijn familie en vrienden wonen hier. Het is surrealistisch om weer terug te zijn, ik hoop dat ik het plezier in het voetbal kan terugvinden”, zegt Clyne op de website van Crystal Palace.

“Nathaniel is een fantastische persoonlijkheid om in deze selectie te hebben, we zijn enorm blij dat we hem hebben kunnen vastleggen voor de komende periode. Hij is een echte professional en is niks veranderd ten opzichte van onze eerste ontmoeting, tien jaar geleden”, stelt Steve Parish, voorzitter van Crystal Palace. Clyne speelde vanaf 1999 in de jeugdopleiding van the Eagles en maakte in 2008 zijn debuut in de hoofdmacht. Na totaal 137 wedstrijden voor Crystal Palace haalde Southampton hem in 2012 weg uit Londen.

Na drie jaar bij Southampton telde Liverpool 17,7 miljoen euro neer voor Clyne. De veertienvoudig Engels international was in zijn eerste twee seizoenen basisspeler bij the Reds, maar verdween door een slepende rugblessure uit de eerste elf van manager Jürgen Klopp. Mede door de doorbraak van Trent Alexander-Arnold kwam Clyne er de afgelopen tijd niet meer aan te pas en na nog een halfjaar op huurbasis voor Bournemouth te hebben gespeeld, liet hij Liverpool afgelopen zomer achter zich. In zijn laatste contractjaar speelde Clyne geen minuut op Anfield.