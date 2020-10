Juventus krijgt 3-0 zege toebedeeld; Napoli krijgt punt in mindering

Juventus heeft een 3-0 overwinning toebedeeld gekregen van de Italiaanse voetbalautoriteiten nadat Napoli niet was afgereisd naar Turijn. Vorige week zondag moesten de twee ploegen het tegen elkaar opnemen, maar Napoli kwam niet opdagen. Nu is bepaald dat Juventus drie punten mag bijschrijven. De club uit Napels krijgt bovendien een punt in mindering vanwege de absentie.

Napoli zou van de ASL, een overheidsinstantie in Italië op het gebied van de gezondheidszorg, een brief hebben gekregen waarin geschreven stond dat de club niet kon afreizen naar Turijn na de coronabesmettingen van Piotr Zielinski, Eljif Elmas en een derde werknemer. De spelers werden opgeroepen zich te isoleren; op dat moment deden zestien spelers en vier stafleden van Napoli dat thuis.

De protocollen van de Serie A en de UEFA schrijven echter voor dat een wedstrijd doorgang moet vinden als een club over dertien spelers kan beschikken, onder wie een keeper. Er is een clausule binnen de protocollen die voorziet in een scenario dat een club niet kan spelen op last van de autoriteiten. Het was echter de vraag of de brief van de ASL moest worden opgevat als een bevel of slechts een dringend advies. Juventus deed een beroep op een protocol dat door de regering is opgesteld, in samenwerking met de Serie A, om wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden en nu heeft de club gelijk gekregen.