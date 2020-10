Hele selectie Juventus in isolatie na nieuw besmettingsgeval

Weston McKennie heeft een positieve coronatest afgelegd, zo meldt Juventus via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder is in quarantaine gegaan. De club meldt dat de selectie wederom in een 'bubbel' gaat leven. Alle spelers die negatief worden getest kunnen blijven meedoen aan trainingen en wedstrijden. Contact met andere mensen buiten de groep is echter niet toegestaan.

McKennie is niet de enige speler van Juventus die besmet is met het coronavirus. De Portugese bond meldde dinsdag dat Cristiano Ronaldo het coronavirus heeft opgelopen en in quarantaine ging. De 35-jarige aanvaller, die asymptomatisch is, vloog woensdag terug naar Turijn om daar verder in zelf-isolatie te gaan, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht.

Komende zaterdag zou Juventus in de competitie moeten uitkomen tegen Crotone. McKennie, gehuurd van Schalke 04, en Ronaldo zijn dan hoe dan ook niet van de partij. Volgende week dinsdag speelt de club in de Champions League tegen Dinamo Kiev. Het is vooralsnog onbekend wanneer beide spelers weer wedstrijden mogen spelen.