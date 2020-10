‘Koeman ziet achterstand en deelt extra huiswerk uit aan pupil’

Ousmane Dembélé had tijdens de interlandperiode helemaal geen vrije dagen, claimt Esport 3. Spaanse media meldden dat de aanvaller zich van zijn beste kant liet zien door vorige week enkele dagen op vrijwillige basis zich bij Barcelona te melden voor extra trainingen. Nu meldt Esport 3 echter dat Dembélé huiswerk had meegekregen van Ronald Koeman.

Dembélé miste een groot deel van het afgelopen seizoen door blessureleed en was tijdens de voorbereiding op de huidige voetbaljaargang ook niet pijnvrij. Koeman had Dembélé naar verluidt huiswerk meegegeven om tijdens de interlandperiode op individuele basis te trainen. Journalist Lluis Canut zegt dat Koeman een plan voor de Fransman had opgesteld.

"Het was geen straftraining. Maar de oefensessies die hij deed waren bedoeld om de gemiste trainingen aan het begin van het seizoen goed te maken. Toen kon hij niet de noodzakelijke arbeid leveren, nu wel. Als dit de eerste stap van Koeman is om Dembélé weer op zijn top te krijgen, dan is dat een goed teken", besluit de verslaggever.

Dembélé staat laag in de pikorde bij Barcelona. De buitenspeler leek in de transferperiode op weg naar Manchester United, dat veel interesse toonde. Barcelona wilde hem op de slotdag van de transfermarkt graag lozen om zo ruimte te creëren voor een nieuwe aanwinst, zoals spits Memphis Depay. Dembélé besloot echter af te zien van de transfer, naar verluidt tot woede bij de leiding van Barcelona.