Feyenoord-aanwinst Teixeira deelt verbazing over spel in de Eredivisie

João Carlos Teixeira maakt vooralsnog een goede indruk in het shirt van Feyenoord. De 27-jarige middenvelder, overgekomen van Vitória Guimarães, produceerde vlak voor de interlandperiode bijvoorbeeld twee assists tijdens de 1-4 overwinning tegen Willem II. De Portugees ziet al wel een duidelijk verschil tussen de Eredivisie de de Portugese Liga NOS.

"Zelfs de teams onderaan de ranglijst willen voetballen", zo oordeelt Teixeira in gesprek met RTV Rijnmond over de Eredivisie. "In Portugal zijn er veel teams die met veel spelers tegelijk terugzakken, dat maakt het er niet altijd leuker op. Maar hier is elke ploeg op zoek naar goals en vallen er ook veel. Voor een speler zoals ik is dat heel fijn voetballen."

Teixeira stond tegen Willem II voor het eerst in de basis bij Feyenoord, maar de creatieveling is naar eigen zeggen niet zeker van een basisplek onder Dick Advocaat. "Je kan nooit zeker zijn over je plek, ik moet gewoon wekelijks presteren en consistent zijn. Dat is nu het belangrijkste", zegt Teixeira, die het jammer vindt dat hij voorlopig in een leeg stadion moet spelen.

"Je mist het gezang, het geschreeuw. Dat geeft energie en adrenaline. Dat maakt toch wel een groot verschil. Maar het zijn nu eenmaal de regels en gezien alles wat er gebeurt moeten we het accepteren en samen tegen het virus vechten", zegt de Feyenoord-aanwinst, die heeft meegekregen dat de regels in Nederland wat betreft het coronavirus weer zijn aangescherpt. "Om eerlijk te zijn was ik al niet zo vaak meer de hort op. Dus het zal voor mij geen verschil maken."