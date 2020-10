‘Van Persie belde, maar een transfer was onmogelijk, we wilden verjongen’

Robin van Persie ruilde Arsenal in 2012 in voor een dienstverband bij rivaal Manchester United. De oud-spits was drie jaar actief op Old Trafford alvorens hij een transfer naar Fenerbahçe maakte. Arsène Wenger, oud-coach van the Gunners, vertelt dat Van Persie graag wilde terugkeren bij de Londenaren. De Fransman zag een hereniging echter niet zitten.

"In 2012 gaf Van Persie aan dat hij zijn contract niet wilde verlengen", laat Wenger weten in zijn nieuwe boek My Life in Red and White, geciteerd door verschillende Engelse media. "Alle grote clubs waren aan het flirten met hem. Ik verkocht hem aan Manchester United. De fans waren boos op me, maar we konden hem niet hetzelfde bieden."

"Ik kreeg het voor elkaar om dertig miljoen euro te ontvangen, dat was destijds een forse transfersom voor een speler die nog maar een jaar vastlag. Ik dacht alleen maar aan het belang van de club. Mijn relatie met Alex Ferguson en Manchester United is sindsdien verbeterd. Van Persie beleefde een fantastische eerste zes maanden op Old Trafford. Hij heeft de ploeg op titelkoers gebracht."

"Maar na drie van zijn vier contractjaren raakte hij geblesseerd. Manchester United verkocht hem aan Fenerbahçe", aldus Wenger, die aangeeft dat Van Persie ook had ingezet op een transfer naar Arsenal. "Hij belde me, want hij wilde terugkeren. Maar dat was onmogelijk. Hij zat aan het einde van zijn carrière en wij wilden verjongen. We investeerden in jonge spelers."