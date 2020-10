Cristiano Ronaldo pakt vliegtuig en blijft hopen op CL-kraker

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Cristiano Ronaldo besmet is geraakt met het coronavirus en daarom in quarantaine was gegaan op het trainingscomplex van de Portugese voetbalbond in Lissabon. De aanvaller is echter niet van plan om hier de komende dagen te verblijven, aangezien hij volgens verschillende Italiaanse media momenteel op weg terug is naar Turijn.

De besmetting van Ronaldo kwam aan het licht in de aanloop naar het Nations League-duel met Zweden van woensdagavond. De speler van Juventus was zodoende al in de Portugese hoofdstad en ging vervolgens in quarantaine in het City of Football-complex. Later op de dinsdag doken er foto’s op van de aanvoerder die de training van zijn ploeggenoten vanaf het balkon van zijn kamer gadesloeg.

Ronaldo is nu dus op de terugweg naar zijn huis in Turijn en volgens Italiaanse media heeft hij nog altijd de hoop niet verloren dat hij in de Champions League aan kan treden tegen Barcelona. De aanvaller zal bij terugkeer in Italië tien dagen in quarantaine moeten, terwijl hij tussendoor getest zal worden. Volgens de regelgeving van de UEFA moeten met corona besmette spelers zeven dagen voor een Europese wedstrijd een negatieve coronatest kunnen overleggen, waardoor hij op 28 oktober aan zou kunnen treden tegen Barcelona als hij op uiterlijk 21 oktober negatief test.

De sterspeler van Juventus zal in ieder geval de Serie A-wedstrijd tegen Crotone en het eerste Champions League-treffen met Dynamo Kiev aan zich voorbij moeten laten gaan. De wedstrijd tegen Hellas Verona van zondag 25 oktober wordt een twijfelgeval, aangezien hij dan al wel tien dagen in quarantaine is geweest. Als hij tegen die tijd negatief test op het virus, is hij mogelijk weer van de partij tegen i Gialloblu.