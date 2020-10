Woensdag, 14 Oktober 2020

Man United zet voormalig Man City-doelwit hoog op lijst

Nathaniel Clyne staat op het punt om weer in de Premier League aan de slag te gaan. De transfervrij bij Liverpool vertrokken rechtsback is dicht bij een akkoord met Crystal Palace. (The Athletic)

Liverpool lijkt nog afscheid te gaan nemen van Harry Wilson. Cardiff City, Swansea City, Derby County en Nottingham Forest hopen de Welsh international nog op huurbasis over te kunnen nemen van the Reds. (Wales Online)

Jules Koundé is een winters transferdoelwit voor Manchester United. De centrale verdediger van Sevilla stond in de afgelopen transferperiode ook op het verlanglijstje bij buurman Manchester City. (ESPN)

Florian Jozefzoon wisselt mogelijk binnen de Championship van club. De vleugelaanvaller van Derby County is momenteel in gesprek met Rotherham United over een transfer. (Football Insider)

Danny Welbeck hoeft niet lang zonder club te zitten. De aanvaller vertrok onlangs met een aflopend contract bij Watford en is momenteel in beeld bij Brighton & Hove Albion. (The Sun)