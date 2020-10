‘Messi klaagt altijd, we lijken wel een oud getrouwd stel’

Sergio Agüero geniet van zijn bijzondere band met Lionel Messi. De twee ervaren aanvallers werken vanaf 2006 samen bij de A-ploeg van Argentinië en hebben in de loop der jaren een merkwaardige relatie opgebouwd, zo vertelt de 32-jarige spits van Manchester City. Agüero grapt dat hij en Messi kunnen worden gezien als een ouder echtpaar.

Agüero heeft veel meegemaakt met Messi. Het duo heeft samengespeeld op drie WK's en vier edities van de Copa América. Ook maakten beiden onderdeel uit van het team dat in 2008 goud won op de Olympische Spelen in Peking. Agüero heeft vaak een hotelkamer gedeeld met Messi en geeft aan dat ze er iets andere gewoontes op nahouden.

"Messi klaagt altijd, we lijken wel een oud getrouwd stel. Hij is een grote zeurpiet", lacht Agüero bij het tv-programma Santo Sabado. De routinier legt met enkele voorbeelden uit hoe de twee van elkaar verschillen. "Ik val altijd in slaap met de televisie aan. Als ik de volgende ochtend wakker word, is hij alweer aan het klagen."

"Nog een voorbeeld: als we om bijvoorbeeld 19.30 uur bij het hotel terugkeren, gaat hij meteen onder de douche. Het eten staat eigenlijk pas om 21.00 uur gepland. Genoeg tijd dus. Maar Leo gaat gelijk onder de douche. Ik zit daar dan maar in mijn boxershort en ben bezig met mijn telefoon", aldus Agüero, die aangeeft dat Messi zijn teamgenoot tot haast gaat manen.

"De tijd tikt weg en om 20.30 uur zegt hij: we eten om negen uur, we hebben nog maar een halfuur te gaan. Ik ben dan nog steeds met mijn telefoon bezig. Even later: nog maar tien minuten! We komen te laat. We zitten hier al meer dan een uur! Je voelt de irritatie, hij houdt er niet van om te laat te komen. Dan besluit ik toch maar op te staan", lacht Agüero.