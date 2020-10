KNVB verplaatst volgende Keuken Kampioen Divisie-kraker door besmettingen

NAC Breda en SC Cambuur zullen elkaar niet aanstaande vrijdag treffen. De KNVB maakt woensdag bekend dat de topper in de Keuken Kampioen Divisie vanwege de coronaperikelen bij de Parel van het Zuiden voorlopig wordt doorgeschoven naar dinsdag 20 oktober. Het is echter nog niet honderd procent duidelijk of het duel dan wel doorgang kan vinden.

Bij NAC werden in de afgelopen week een aantal coronabesmettingen geconstateerd en daarom ging er ook al een streep door de kraker tegen De Graafschap. De selectie en staf van de Bredanaars zitten nog altijd in thuisquarantaine en woensdag wordt er een nieuwe testronde gehouden, waarvan de uitslag donderdag bekend zal zijn.

Als de seinen dan wel op groen kunnen, heeft NAC acht dagen niet kunnen trainen en de KNVB acht het onverantwoord om de ploeg van trainer Maurice Steijn dan direct aan te laten treden tegen Cambuur. Wanneer de selectie na de resultaten van donderdag opnieuw in thuisquarantaine moet zal de wedstrijd tegen de Friezen nog verder vooruitgeschoven worden dan aanstaande dinsdag.