‘Vuurwerk aanstaande voor Barcelona: Koeman gooit het roer om’

Ronald Koeman gaat voor het duel met Getafe aanstaande zaterdag veel wijzigingen doorvoeren bij Barcelona, zo claimt Sport. De Catalaanse sportkrant schrijft dat de trainer veel basisspelers rust gaat gunnen en nieuwe namen in de basis gaat zetten. Miralem Pjanic, Sergiño Dest en Trincão mogen hopen op een basisplek, zo klinkt het.

Barcelona heeft de komende tijd een druk speelschema, net als veel andere clubs die in Europa actief zijn. Na de wedstrijd tegen Getafe wacht dinsdag in het Camp Nou de Champions League-confrontatie met Ferencváros. Volgende week zaterdag speelt men thuis tegen Real Madrid en vier dagen daarna neemt de club het op tegen Juventus in het miljardenbal.

"El Clásico en Juventus-uit gaan in ieder geval voor vuurwerk zorgen", stelt Sport, dat zodoende een ommekeer in het beleid van Koeman voorspelt. De coach van Barcelona heeft tot nu toe vastgehouden aan dezelfde namen en veertien spelers ingezet. "Het motto van Koeman was: er is geen reden om iets te veranderen als het goed loopt", schrijft Sport.

Veel internationals, zoals Lionel Messi, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong en Philippe Coutinho, keren deze week echter laat terug, terwijl zaterdag het duel met Getafe al wacht. Pjanic, Dest en Trincão gaan naar verluidt daarom hun intrede doen om de andere spelers te ontlasten. Pjanic zal waarschijnlijk op het middenveld Sergio Busquets vervangen en een tandem vormen met De Jong. "Ook Dest en Trincão gaan spelen. We gaan zien of de Nederlander het ook aandurft met Pedri", aldus het dagblad.

