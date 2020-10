Feyenoord strikt eerste Europese partnerclub in Italië

Feyenoord is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Modena. De Italiaanse club, actief in de Serie C, meldt dat er een deal tot 30 juni 2021 is gesloten met de Rotterdammers. De samenwerking spitst zich vooral op uitwisseling van kennis en kunde aangaande de jeugdopleidingen.

De koploper van Groep B van de Serie C geeft aan dat een uitwisseling kan plaatsvinden van stages van jeugdspelers. Ook zal Feyenoord participeren aan de organisatie van voetbalactiviteiten in Italië. "In Modena hebben wij een ambitieuze club in Italië gevonden die inzet op het scouten en ontwikkelen van talenten", zegt Gido Vader, Manager International Relations van Feyenoord, op de site van Modena.

RTV Rijnmond stelt woensdag dat Modena met de samenwerkingsovereenkomst de eerste Europese partnerclub van de Rotterdammers is. Modena heeft volgens de Italiaanse club zelf overigens met tachtig clubs in binnen- en buitenland een samenwerkingsovereenkomst. "We zijn overtuigd dat een samenwerkingsverband met een grote club als Feyenoord alleen maar tot nieuwe ideeën en groei kunnen leiden", zo laten Giorgio Abeni en Fabio Gozzi namens Modena weten.