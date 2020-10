Chiellini wijst gevaarlijkste speler van Nederland aan: ‘Hij is fantastisch’

Giorgio Chiellini neemt het woensdagavond met de Italiaanse nationale ploeg op tegen het Nederlands elftal en de verdediger van Juventus zal dan een aantal bekende gezichten tegenkomen. Matthijs de Ligt, zijn ploeggenoot in Turijn, is nog niet van de partij in de selectie van bondscoach Frank de Boer, maar Chiellini geeft in gesprek met de NOS aan dat dit slechts een kwestie van tijd zal zijn.

“Het gaat heel goed met Matthijs. Ik denk dat hij over drie, vier weken weer kan spelen”, onthult de routinier. “Hij is een fantastische vent. Hij kan in de komende jaren misschien wel de beste verdediger van de wereld worden. Hij is pas twintig jaar oud, maar in zijn hoofd is hij al dertig. Hij is technisch ook geweldig, maar daarmee vertel ik je geen geheim. Ik probeer hem te helpen. Hopelijk kunnen we dit seizoen vaker samen spelen, dat schoot er vorig jaar door mijn blessure bij in.”

De positie van De Ligt zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw worden overgenomen door Stefan de Vrij en ook de stopper van Internazionale is geen onbekende voor Chiellini: “De Vrij is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Hij kwam jaren geleden bij Lazio binnen en vorig jaar had hij een topseizoen bij Internazionale. Onder Antonio Conte staat hij nu misschien wel op zijn perfecte positie en hij heeft ook de ideale leeftijd voor een verdediger, tussen de 28 en 32. Dat is volgens mij de beste leeftijd voor een verdediger, dan ben je rijp. Nederland heeft drie fantastische verdedigers en het wordt lastig om te scoren.”

In het veld lijkt Chiellini het meest te maken te krijgen met Memhpis Depay en hij vermoedt dat hij zijn handen vol zal hebben aan de aanvalsleider van het Nederlands elftal: “Memphis is een fantastische spits. We hebben tegen Olympique Lyon gespeeld en toen heb ik al gezien wat hij allemaal kan. Ik heb ook bij Oranje gezien hoe goed hij is. Hij is technisch heel sterk, hij is enorm snel en nog veel meer. Het is duidelijk dat hij de gevaarlijkste speler van Nederland is.”