‘Schuif de eerste ronde van de KNVB Beker een week of zes vooruit’

Er zijn nog veel vraagtekens over de TOTO KNVB Beker, nu het amateurvoetbal voorlopig stil is gelegd vanwege de toenemende coronagevallen. Premier Mark Rutte liet dinsdag op zijn persconferentie weten dat amateurvoetbal in de komende weken verboden is, terwijl op 26, 27 en 28 oktober de eerste ronde van het bekertoernooi op het programma staat met daarin 26 amateurclubs. De KNVB gaat de kwestie intern bespreken en gaat ook in het gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vanuit de top van de amateurs wordt gehoopt op een uitzonderingspositie, ook om financiële redenen. Tweededivisionist Excelsior Maassluis speelt een uitduel bij Rijnsburgse Boys en krijgt daarvoor 10.000 euro plus 2.500 euro aan reiskosten. Het behalen van de volgende ronde zou, exclusief reiskosten, nog eens 15.000 euro aan extra inkomsten betekenen. “Wij hopen op een ontheffing voor de amateurs aangezien het opschuiven van het programma in de kalender echt geen optie is. Ook voor de KNVB niet”, geeft scheidend Excelsior Maassluis-voorzitter Gert-Jan Bunt woensdag in De Telegraaf aan.

Bunt ziet weinig risico in het door laten trainen van de eerste elftallen op verder gesloten voetbalclubs. “Wij willen voorafgaand testen op het virus. Dat de kosten hoog zijn en in schril contrast staan tot wat het oplevert, nemen we voor lief. We hopen gewoon te spelen. Het bekertoernooi is voor elke amateurclub en amateurvoetballer een hoogtepunt.” TEC-voorzitter Johan Verweij hoopt juist op uitstel van de eerste bekerronde, maar ook omdat het coronavirus heeft huisgehouden in de selectie. Dat heeft geleid tot trainingen met elf man en conditionele problemen bij de herstelde spelers. “Moeten we spelen tegen FC Groningen dan hebben we een maand weinig tot niets gedaan. Een bekerronde tegen een Eredivisie-club is het hoogtepunt in onze veertigjarige historie, maar op deze manier een pijnlijke ervaring.”

Ook bij TEC ziet men in dat er financieel zal moeten worden toegelegd op het toernooi. “Stel dat FC Groningen Arjen Robben meeneemt? Hoe gaan we de kinderen op de parkeerplaats bij hem weghouden? Dat zijn bijvoorbeeld extra beveiligingskosten die je moet maken, zonder dat je er iets voor terugziet. Geen publiek? Ik heb me door andere amateurclubs laten informeren dat bekerwedstrijden tegen profclubs mét publiek 75.000 tot 100.000 euro extra in het laatje kan brengen. Schuif de eerste bekerronde een week of zes vooruit”, luidt het voorstel van Verweij.

De KNVB gaat er vooralsnog wel van uit dat de duels van 26 amateurclubs tegen profclubs in het bekertoernooi eind oktober doorgaan. “Het is een betaaldvoetbaltoernooi, dus dan zou je mogen veronderstellen dat ook de amateurclubs mogen voetballen”, vertelde Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, dinsdagavond bij de NOS over de nieuwe maatregelen van het kabinet. “De vraag is wel of dat praktisch kan. Zijn ze fit genoeg om te spelen? Moeten ze getest worden? Dat gaan we morgen navragen bij VWS en ons ook intern op beraden.”

Rutte maakte in de persconferentie bekend dat de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen worden gespeeld. Wat niet duidelijk werd, is of ook de Vrouwen Eredivisie doorgang kan vinden. "Rutte heeft gezegd dat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kunnen doorgaan. Wij hebben de mannen en de vrouwen gelijkgesteld, dus gaan ervan uit dat de Vrouwen Eredivisie ook doorgaat", aldus Van der Zee. "Wij gaan ook daarover in overleg met VWS."