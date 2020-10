Raiola wijst maandsalaris van 100.000 euro voor ‘afgeleide’ Balotelli af

Mario Balotelli vertrok onlangs met een aflopend contract bij Brescia en het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de dertigjarige spits ligt. L’Équipe weet te melden dat de aanvaller in de afgelopen transferperiode de kans heeft gekregen om terug te keren in de Ligue 1, maar dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola een aanbieding van Saint-Étienne uiteindelijk naast zich neer heeft gelegd.

Balotelli speelde eerder al in dienst van OGC Nice en Olympique Marseille op de Franse velden en staat er ogenschijnlijk nog altijd goed op in het land. Nadat FC Nantes eerder deze zomer al heeft geïnformeerd naar zijn situatie, was het nu Saint-Étienne dat een serieuze aanbieding heeft neergelegd bij het kamp van de spits.

Les Verts waren bereid om Balotelli de komende negen maanden honderdduizend euro per maand te betalen. Dit bedrag zou door middel van bonussen nog verder kunnen oplopen. Raiola heeft de aanbieding echter alsnog afgewezen. Dit zou niet zijn ingegeven door financiële redenen, maar door de persoonlijke situatie van Balotelli. Volgens de berichtgeving ‘staat zijn hoofd momenteel niet naar voetballen’.

De toekomst van Balotelli blijft voorlopig dus nog even in nevelen gehuld. Dinsdag vertelde hij zijn broer Enock, die deelneemt aan de Italiaanse versie van Big Brother, in een livegesprek dat er de komende tijd duidelijkheid zal komen: “Ik speel nog niet, maar ik zal binnen een paar weken bij een nieuwe club tekenen. Maak je geen zorgen.”