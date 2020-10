Driessen zet vraagtekens bij werkwijze De Boer: ‘Dat vind ik redelijk vreemd’

Frank de Boer heeft er inmiddels twee interlands als bondscoach van het Nederlands elftal opzitten, maar met een nederlaag tegen Mexico en een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina kan hij nog niet terugkijken op een geslaagde start. Woensdagavond staat in Bergamo de Nations League-ontmoeting met Italië op het programma en deze kraker wordt de volgende test voor de oefenmeester. Voor aanvang van deze wedstrijd heerst er enige onduidelijkheid over het systeem dat De Boer voor ogen heeft.

Zo was Steven Berghuis in de vorige twee wedstrijden een van de smaakmakers. Het is echter nog niet duidelijk of de aanvoerder van Feyenoord kan rekenen op een basisplaats: “Hij hield het in het midden. Hij gaf niet ruiterlijk toe: ja, die speelt, die heeft zich bewezen. Dat zei hij wel na de wedstrijd tegen Bosnië”, stelt chef voetbal van De Telegraaf Valentijn Driessen op de website van zijn krant.

“Maar wat vooral opviel in die persconferentie was dat hij zei dat hij een plan A en een plan B had en dat hij met de spelers had gesproken omdat zij het moesten uitvoeren. En het leek er wel op dat hij z’n oren had laten hangen naar het plan dat de spelers graag wilden, hij had ze twee plannen voorgeschoteld”, gaat Driessen verder. De journalist denkt dat er uiteindelijk weleens voor een plan gekozen zou kunnen worden waarin Berghuis niet speelt: “Dat ze een ander systeem willen gaan spelen met bijvoorbeeld meer snelheid voorin.”

“Berghuis is natuurlijk niet de snelste van iedereen. Misschien wil hij Donyell Malen en Memphis Depay voorin en een ander middenveld. Hij liet het eigenlijk een beetje in het midden en dat was wel opvallend. Hij zei ook wel: ‘Ik heb wel een eigen systeem in m’n hoofd waarin ik het liefst zou spelen’, maar volgens mij gaat hij daar niet in spelen.” Driessen vraagt zich af of dit het juiste plan van aanpak is: “Dan denk ik van: ja, de spelers moeten het weliswaar voor je doen, maar jij bent degene die in feite de tactiek bepaalt en jij bent ook degene die eraan opgehangen wordt. Als het werkelijk zo is als we nu vermoeden, vind ik het wel redelijk vreemd.”