Lionel Messi en Antonela Roccuzzo breiden familie uit

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lionel Messi en Antonela Roccuzzo hebben de familie uitgebreid. De vedette van Barcelona en zijn vrouw zijn sinds januari 2016 al eigenaar van Hulk, een immense bordeauxdog die sindsdien de nodige bekendheid op sociale media geniet, en daar is nu ‘Abu´’ bijgekomen. “Dit is Abu, het nieuwe lid van de familie”, schrijft de Argentijnse, die foto’s van Thiago, Mateo en Ciro met de puppy heeft geplaatst.

Mikki Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, reageert enthousiast onder de publicatie. Het Nederlandse stel stelde in maart nog ‘Jagger’ voor.