Luis Enrique haalt uit: ‘Jullie zijn eraan verslaafd, jullie worden er geil van’

Spanje verloor dinsdagavond in de Nations League met 1-0 van Oekraïne. Een doelpunt van Viktor Tsyhankov een kwartier voor tijd gaf de doorslag in Kiev. Na afloop kreeg Luis Enrique enkele vragen over David de Gea, die bij de tegengoal te ver naar voren stond en het doel onmogelijk kleiner kon maken. De bondscoach van la selección española was niet van de vragen gediend.

“Natuurlijk kun je als voetballer altijd meer doen, maar de schuld geven… de schuld geven aan De Gea is een verslaving. Jullie zijn eraan verslaafd”, wees Luis Enrique na afloop met een beschuldigende vinger naar de media. “Jullie worden er geil van. Als we in een wedstrijd als deze de schuld gaan geven aan De Gea, dan kunnen we er net zo goed meteen mee stoppen.”

Shevchenko door het dolle heen! Zijn Oekraïne komt op voorsprong tegen Spanje ??

En wat een assist ook ??#ZiggoSport #NationsLeague #UKRESP pic.twitter.com/v2L8VZTHoc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 13, 2020

“Als we verdedigen, dan verdedigt iedereen. Ik houd er niet van dat altijd maar dezelfde persoon de schuld krijgt”, vervolgde de bondscoach. Spanje werd volledig verrast door een snelle tegenaanval van Oekraïne. Een lange bal van Andriy Yarmolenko spleet de centrale defensie uiteen, waarna de attente Tsyhankov de bal achter de kansloze De Gea schoot. “Ik kan niet controleren of iedereen altijd goed staat, maar ik ben ervan overtuigd dat alle spelers weten dat het ook bij hen beter zal moeten.”

Spanje, dat maar één keer heeft gescoord in de laatste drie interlands en de eerste nederlaag in twee jaar leed, blijft ondanks het verlies bovenaan staan met zeven punten in groep A4 van de Nations League, al volgen Duitsland en Oekraïne op slechts één punt. Zwitserland schiet weinig op met het 3-3 gelijkspel in en tegen Duitsland en blijft met twee punten laatste.