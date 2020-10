Neymar passeert Ronaldo en gidst Brazilië met hattrick naar overwinning

Brazilië heeft ook de tweede wedstrijd in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in winst omgezet. Mede dankzij een hattrick van Neymar zegevierde het team van bondscoach Tite met 2-4 over Peru, enkele dagen na de 5-0 overwinning op Bolivia. Neymar hoeft op de topscorerslijst aller tijden van Brazilië alleen naar nog maar Pelé voor zich te dulden. Hij staat na dinsdagavond op 64 goals in 103 interlands, passeerde daarmee Ronaldo (62) en heeft het aantal van Pelé (77) nog meer in zicht.

Peru kende een droomstart na zes minuten: Marquinhos, die niet veel later geblesseerd uitviel, verdedigde niet bijster goed, waarna een volley van André Carrillo in de hoek eindigde. Roberto Firmino leek in de dertiende minuut voor de 1-1 te zorgen, maar Pedro Gallese had een heerlijke redding in huis. Een strafschop bracht Brazilië alsnog op gelijke hoogte. Na een overtreding op Neymar was het de aanvaller zelf die vanaf elf meter scoorde en daarmee op gelijke hoogte met Ronaldo kwam: 1-1.

Neymar dacht na een half uur spelen ook de 1-2 gemaakt te hebben, maar de VAR toonde aan dat Richarlison nipt in buitenspelpositie stond. Het was Peru dat na 59 minuten spelen wederom aan de leiding ging. Een goed schot van Miguel Trauco uit een lastige hoek was al een waarschuwing aan het adres van Weverton geweest en niet veel later was het alsnog raak: een volley van Renato Tapia van afstand werd door Rodrigo Caio flink van richting veranderd en zette Weverton op het verkeerde been.

Peru gaf het duel in het laatste half uur echter uit handen. Vijf minuten later verscheen de 2-2 al op het scorebord toen Richarlison een kopbal van Firmino na een corner van Neymar over de doellijn werkte. Zeven minuten verzilverde Neymar wederom een strafschop, nadat hij door Zambrano onderuit was gehaald: 2-3.

De gemoederen liepen hoog op: Zambrano mocht inrukken na een elleboogstoot jegens Richarlison en Carlos Caceda kreeg enkele minuten eerder op de bank ook een rode kaart. In de extra tijd completeerde Neymar zijn hattrick: een inzet van Everton raakte de paal, waarna de vedette van dichtbij de eindstand bepaalde. Brazilië wacht volgende maand kwalificatieduels met Venezuela en Uruguay.

Door een shirt met rugnummer 9 omhoog te houden, bracht Neymar nog een eerbetoon aan Ronaldo. Mede door zwaar blessureleed kwam de oud-aanvaller in zijn carrière niet aan de 103 interlands die Neymar al speelde. Pélé werd drie keer wereldkampioen met Brazilië, iets wat oud PSV'er Ronaldo twee keer lukte. "Het is niet eerlijk om ze met elkaar te vergelijken", stelde Tite. "Neymar heeft zijn onvoorspelbaarheid en is een speler die zowel kansen creëert als benut. Hij wordt steeds beter en volwassener."