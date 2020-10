Argentinië weet na vijftien jaar weer eens van angstgegner te winnen

Argentinië heeft voor het eerst in vijftien jaar weer eens in La Paz van Bolivia gewonnen. La Albiceleste hadden het de afgelopen jaren een aantal keer zeer moeilijk op 3.640 meter boven zeeniveau en kwam dinsdagavond in eerste instantie ook weer op achterstand. Doelpunten van Lautaro Martínez en Joaquin Correa bezorgden de Argentijnen echter een 1-2 overwinning, waardoor zij na twee duels nog foutloos zijn in de kwalificatie voor het WK van 2022.

De laatste keer dat Argentinië en Bolivia elkaar ontmoetten in La Paz trok de thuisploeg in de kwalificatie voor het WK van 2018 met 2-0 aan het langste eind. De beroemdste confrontatie tussen de twee landen vond plaats in 2009, doen een elftal gecoacht door Diego Maradona, met spelers als Javier Zanetti, Javier Mascherano, Carlos Tévez en een 21-jarige Lionel Messi binnen de lijnen, met maar liefst 6-1 onderuitging in de Boliviaanse hoofdstad.

Zo’n vaart liep het dinsdagavond niet, al waren de eerste kansen van de wedstrijd wel weer voor de thuisploeg. Een kopbal van Marcelo Martins verdween na ruim vijf minuten spelen net langs het doel van Franco Armani en een minuut of twintig later moest de keeper de bal alsnog uit zijn net vissen. Martins ontsnapte bij een voorzet van Alejandro Chumacero aan de aandacht van Lucas Martínez Quarta en kopte de 1-0 binnen. Via een schot op de kruising van Leandro Paredes waren de Argentijnen vijf minuten voor rust vervolgens dicht bij de gelijkmaker.

Bolivia dacht daarop met een voorsprong de rust in te gaan, maar in minuut 45 was het alsnog raak toen Lautaro een poging tot uitverdedigen blokte en de bal via zijn been het net in zag stuiteren. In de tweede helft was het Argentinië dat de boventoon voerde en Carlos Lampe stond een kwartier voor tijd met een goede redding de tweede goal van Lautaro in de weg. De spits van Internazionale speelde een paar minuten later een hoofdrol bij de winnende goal toen hij na een steekbal van Messi breed legde op Correa, die daarop de winnende treffer achter Lampe schoot. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico maakte aan de kant van de bezoekers overigens de negentig minuten vol.