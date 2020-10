Eerste goal Oekraïne sinds 2003 velt Spanje; Duitsland toont veerkracht

Spanje heeft dinsdagavond zijn eerste nederlaag van deze Nations League-editie geleden. La Furia Roja ging in Kiev met 1-0 onderuit tegen Oekraïne, maar houdt wel de eerste plek in Groep 4 in handen. De Oekraïners naderen Spanje door hun overwinning tot op een punt en datzelfde geldt ook voor Duitsland. Die Mannschaft kwam in Keulen tot tweemaal toe op achterstand tegen Zwitserland, maar wist uiteindelijk wel een 3-3 gelijkspel uit het vuur te slepen.

Oekraïne - Spanje 1-0

Spanje was in de eerste 45 minuten duidelijk heer en meester. Het team van Luis Enrique maakte in balbezit een uitstekende indruk en dook meerdere malen gevaarlijk op voor het doelgebied van Georgiy Bushchan, die afgelopen week in zijn eerste interland tegen Frankrijk (7-1) zeven tegengoals om de oren kreeg én daarna tegen Duitsland (1-2 verlies) opzichtig blunderde. Net als tegen Duitsland had de doelman echter ook enkele uitstekende reddingen in huis en zodoende werd la selección española niet beloond voor zijn inspanningen. David de Gea daarentegen raakte amper de bal aan.

Oekraïne startte beter aan de tweede helft, maar kwam na ruim een uur spelen goed weg toen een inzet van Rodri tegen de paal ging. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd door een scherpe tegenaanval uit balans gebracht. Na een lange bal van Andriy Yarmolenko tussen de centrale verdedigers in, was het Viktor Tsyhankov die De Gea, die ietwat te ver voor zijn doel stond, passeerde: 1-0. Een zeldzaam doelpunt, daar Oekraïne sinds 2003 niet meer tegen Spanje had gescoord: 7 uur en 22 minuten. Luis Enrique sommeerde Sergio Ramos om voorin te gaan spelen, maar de nederlaag kon niet meer worden afgewend.

Duitsland - Zwitserland 3-3

Die Mannschaft had in de openingsfase zijn handen vol aan de Zwitsers, met Manuel Neuer die na vijf minuten de bal uit zijn net moest vissen. De doelman had in eerste instantie nog een antwoord op een inzet van Xherdan Shaqiri, maar uit de daaropvolgende corner was het Mario Gavranovic die met het hoofd alsnog de openingstreffer produceerde. Na kansen over en weer was het twintig minuten later opnieuw raak voor de bezoekers toen Remo Freuler de bal fraai over de uitkomende Neuer heen stiftte en Duitsland daarmee op een 0-2 achterstand trakteerde. De thuisploeg rechtte daarna echter de rug en een rollertje van Timo Werner was Yann Sommer niet lang na de 0-2 te machtig.

Daar bleef het bij wat betreft doelpunten in de eerste helft, maar in het eerste kwartier van de tweede helft kwam het duel weer volledig tot ontbranding. Een schot van Kai Havertz bracht de Duitsers eerst langszij, maar twee minuten daarop zette een rebound van Gavranovic de Zwitsers weer op voorsprong. De fraaiste treffer van deze serie kwam echter op naam van Serge Gnabry, die op aangeven van Werner met de hak de 3-3 produceerde. In het resterende halfuur kregen beide ploegen nog kansen op meer, maar gescoord werd er niet meer. Zwitserland eindigde het duel overigens met tien man na een late tweede gele kaart voor Fabian Schär