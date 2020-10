KNVB uit ‘grote zorgen’: ‘Dit is duidelijk geen grote brandhaard gebleken’

Het kabinet maakte dinsdagavond nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en er is onder meer besloten om het amateurvoetbal stil te leggen. De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zullen nog wel doorgang vinden, maar met het oog op de reisverplaatsingen en de fysieke contacten die het amateurvoetbal met zich meebrengen is ervoor gekozen om voor in ieder geval twee weken een onderbreking in te lassen.

De KNVB laat in een reactie op het besluit weten begrip te hebben voor de omstandigheden, maar geeft ook aan dat de maatregelen een grote impact zullen hebben. “Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas onvermijdelijk, we staan tenslotte middenin de samenleving. Maar het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden. Op het zaalvoetbal na, worden alle wedstrijden in de buitenlucht gespeeld”, stelt de bond in een verklaring.

De KNVB voegt toe dat onderzoek heeft uitgewezen dat spelers zich nooit lang binnen anderhalve meter van elkaar bevinden. Sporten heeft daarnaast een goede invloed op de weerstand en de gezondheid van mensen, terwijl het in deze moeilijke periode ook een uitlaatklep vormt. De bond vraagt zich bovendien af of eventuele langdurige maatregelen geen negatieve impact zullen hebben op het ledenbestand van de amateurclubs, het aantal vrijwilligers dat de clubs draaiende willen houden en de financiële toestand van de verenigingen nu zij de kantine-inkomsten moeten missen.

De KNVB heeft daarom ‘grote zorgen’ en geeft aan een pauze van twee weken voor veel competities nog wel te overbruggen is. Een langere onderbreking zou echter ‘structurele gevolgen’ kunnen hebben: “Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak voor maatregelen. Maar we moeten niet de voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden uit het oog moeten verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna”, sluit de KNVB af.