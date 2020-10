Andy van der Meyde stelt dé vraag over Ajax aan Justin Kluivert

Justin Kluivert ziet zichzelf niet snel terugkeren bij Ajax. De aanvaller verschijnt dinsdag in de nieuwste aflevering van Bij Andy in de Auto. Andy van der Meyde en Kluivert spraken elkaar in Rome toen de zoon van Patrick Kluivert nog niet door AS Roma aan RB Leipzig was verhuurd. De Bundesliga-club huurt de Nederlander inmiddels de rest van de huidige voetbaljaargang.

“Het eerste jaar was wennen. Het was echt anders”, vertelde Kluivert over zijn tijd in Italië. “Bij Ajax was het meer een familiegevoel. Dat heb je hier natuurlijk ook wel, maar de jongens zijn wat ouder en hebben ook kinderen. Er is niet echt tijd om leuke dingen te doen. Het is zakelijker. Het gaat uiteindelijk ook om winnen. Drie punten pakken.” Het was echter niet het enige verschil met Nederland. “Ik woonde nog thuis bij mijn moeder. En opeens alleen in Italië. Dat was wennen. Maar mijn broers en neven komen vaak langs.”

“Het ‘zijn’ in Amsterdam, met je vrienden en familie”, antwoordde Kluivert op de vraag wat hij meeste mist van Nederland. “Even naar de bioscoop of iets anders, daar kun je gewoon gaan. Hier heb ik het ook naar mijn zin, maar je familie en vrienden moeten echt hierheen komen.” Van der Meyde vroeg aan Kluivert wat hij zou doen als Ajax hem terug zou vragen. “Ik ben goed hier, ik ben goed hier”, zei de aanvaller met een grote lach.

“Ik houd van Amsterdam, ik houd zeker van Ajax, maar ik ben gelukkig hier. Het is mijn derde seizoen en ik ben blij. Ik ben hier nu twee jaar. Vorig jaar heb ik het leuk gedaan, deels, maar het derde seizoen is erop of eronder”, vervolgde Kluivert. “Ik vind dat ik omhoog moet, want ik heb vertrouwen in mezelf. Dat is het enige dat ik nodig heb, daar ga ik voor.”

“Als ik hier doorheen kom, heb ik er alleen maar profijt van. De Premier League is meer voor aanvallers zoals ik, meer counter, meer dat aanvalsspel”, zei hij over een eventuele stap in de toekomst. “De Serie A is echt tactisch. Als je daar doorheen komt, denk ik dat je veel kwaliteiten bezit. Ik denk dat het erg wordt onderschat. Voetballers in de Serie A geven niet op en verdedigend staat het altijd zo goed.”