Erik ten Hag onthult: ‘We hebben wel in die categorie spelers gezocht’

Ajax haalde in de afgelopen transferperiode met Antony, Mohammed Kudus, Davy Klaassen, Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg de nodige nieuwe spelers in huis. Ondanks de komst van dit vijftal kunnen de Amsterdammers niet terugkijken op een helemaal geslaagde transferperiode. Trainer Erik ten Hag onthult dinsdag namelijk dat zijn club ook nog in de markt was voor een nieuwe spits, maar dat er zich uiteindelijk geen goede kans voordeed.

“Er zijn heel veel bewegingen geweest. Laat ik ermee beginnen dat André Onana en Nicolás Tagliafico zijn gebleven, daar zijn we natuurlijk ontzetten blij mee. Dat waren twee spelers die absoluut op de nominatie stonden om een vervolgstap te maken, maar ze zijn er nog en daar zijn we heel happy mee”, blikt hij via de officiële kanalen van zijn werkgever terug op de transferzaken die Ajax deed in de afgelopen maanden.

“Verder zijn we natuurlijk spelers verloren, we zijn goede spelers verloren met Hakim Ziyech, met Donny van de Beek, met Joël Veltman. Maar we hebben ook spelers teruggekregen en we hebben heel gericht geprobeerd te kijken. We zijn heel blij met nieuwe, jonge spelers als Kudus en Antony, zij maken denk ik een uitstekende indruk. En zeker aan het einde ook met Klaassen”, gaat hij verder over de spelers die wel naar Amsterdam zijn gekomen.

“Wat eigenlijk niet gelukt is en we eigenlijk wel op hadden ingezet, was een nummer 9. We waren ook heel kritisch, want dat moest een absolute topspeler zijn en dat is helaas niet mogelijk gebleken, niet haalbaar”, voegt Ten Hag echter toe. “We hebben heel kritisch gekeken omdat we ook zelf heel goede spitsen in huis hebben en uiteindelijk hebben we daar ook voor gekozen.”

“Ik denk dat we daar goede opties hebben en je moet ook zo kritisch zijn dat als je wat binnenhaalt, het ook echt beter moet zijn. Dat is helaas niet gelukt, maar verder denk ik dat we tevreden kunnen zijn.” Of Luis Suárez, die geruime tijd in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax, een van de opties was, wil Ten Hag niet onthullen: “Ik wil geen namen noemen, maar we hebben wel in die categorie spelers gezocht. Uiteindelijk moet je wel tot de conclusie komen dat we binnen onze budgetten geen betere opties hebben kunnen vinden dan we hier hebben lopen.”