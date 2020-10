Chelsea stalt Ian Maatsen twee maanden na CL-trip op derde niveau

Ian Maatsen speelt dit seizoen op huurbasis voor Charlton Athletic. The Addicks maken dinsdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de achttienjarige Nederlander, die wordt gehuurd van Chelsea. Voor Maatsen is het de eerste keer dat hij the Blues op huurbasis verlaat.

Maatsen speelt sinds de zomer van 2018 voor Chelsea, dat hem destijds overnam van PSV. De jongeling was voor zijn periode in Eindhoven actief in de jeugdopleidingen van Feyenoord en stadsgenoot Sparta Rotterdam. Vorig seizoen speelde Maatsen met Chelsea Onder-23 in de Premier League 2 en ook in de huidige voetbaljaargang stond hij nog viermaal op het veld in de talentencompetitie.

Vorig seizoen speelde Maatsen namens de hoofdmacht ook twee wedstrijden in de EFL Cup en in augustus zat hij ook op de bank toen de Londenaren voor de achtste finales van de Champions League afreisden naar Duitsland voor de return tegen Bayern München. Maatsen krijgt nu in het shirt van Charlton de kans om ervaring op te doen in de League One, het derde niveau van de Engelse voetbalpiramide.

“Hij is een enorm opwindende linksback. Hij is ambitieus aan de bal, goed in balbezit en heeft veel energie en snelheid”, loopt manager Lee Bowyer vast vooruit op de samenwerking. “Ik zou zeggen dat hij veel overeenkomsten vertoont met Jay Dasilva (die eerder door Charlton werd gehuurd van Chelsea, red.), vanwege de manier waarop hij opstoomt met de bal en mensen passeert. Hij is opwindend en iets anders dan wat we hebben.” Maatsen zelf kijkt ernaar uit om te beginnen: “Ik ga van de jongens leren en ik denk dat ik het hier goed zal doen. Ik ga hard werken en proberen mijn beste spel te laten zien.”