De Graafschap laat achterstand op koppositie verder oplopen

De Graafschap heeft dure punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Mike Snoei kwam dinsdag bij Go Ahead Eagles niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. De achterstand op koploper NAC Breda bedraagt na zes duels al vijf punten. De ontmoeting in De Adelaarshorst stond oorspronkelijk al in speelronde twee op het programma, maar werd vanwege nieuwe coronamaatregelen en de daarbijbehorende protocollen naar een latere datum verplaatst.

De Graafschap en Go Ahead sloten de eerste helft zonder doelpunten en zonder kaarten af. De ploegen van Snoei en Kees van Wonderen waren in de eerste 45 minuten aan elkaar gewaagd en zeker op het middenveld. Het bezoek was meer aan de bal, terwijl de thuisploeg uit Deventer compact speelde en goed standhield. De Graafschap wist in het laatste kwartier voor rust steeds beter de aanval te vinden en dat leidde tot een goede kans: een kopbal van Jesse Schuurman werd gekeerd door doelman Jay Gorter.

Enkele minuten na de pauze vroeg De Graafschap om een strafschop. Ralf Seuntjens nam de bal door de lucht mee langs Sam Beukema, die de bal met de arm raakte. Arbiter Christiaan Bax zag het anders en wuifde de protesten weg. Na een uur spelen moest Rody de Boer in actie komen op een schot van de mee opgekomen Bas Kuipers.

Met invallers Danny Verbeek, Johnatan Opoku en in de slotfase Joey Konings voerde De Graafschap de druk verder op, maar een winnende treffer leverde het offensief niet op. Ook Go Ahead Eagles, dat slechts zes tegengoals moest slikken tot nu toe, kon de 0-2 zege op MVV van afgelopen zaterdag zodoende geen passend vervolg te geven en bezet nu de negende plek.