Kabinet zet streep door amateursport; betaald voetbal gaat door

Minister-president Mark Rutte heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat het betaald voetbal 'op dezelfde voet' kan verdergaan als momenteel gebeurt. Publiek is nog niet welkom in de stadions, maar de wedstrijden kunnen wel doorgang vinden. De competities in het amateurvoetbal worden vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland echter wel stilgelegd.

"Het betaald voetbal in de Eredivisie en Eerste Divisie kan op de huidige voet door, dus zonder publiek", zei de premier tijdens de persconferentie van het kabinet. Voor profvoetbal en alle andere sporters met een A-status wordt een uitzondering gemaakt op het verbod op teamsporten waarbij geen afstand in acht genomen kan worden.

"Voor amateursporten worden alle competities stilgezet, mede om de reisbewegingen te beperken. Alleen sporten waarbij de anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden, mogen op voorwaarden nog uitgeoefend worden", maakte Rutte duidelijk. Aan het begin van de competitie werd nog een beperkt aantal toeschouwers toegelaten bij wedstrijden in het betaald voetbal. Het kabinet besloot eind september toch alle supporters minstens drie weken lang te weren en die periode wordt dus verlengd.

Het doorgaan van het profvoetbal is een relatieve opsteker voor de clubs, die door het gebrek aan supporters al veel inkomsten mislopen. Vorig seizoen konden de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet afgemaakt worden vanwege de coronacrisis. Toeschouwers zorgen voor een belangrijk deel van de inkomsten van de profclubs. Ajax, de club met het grootste stadion in Nederland, miste in de eerste twee thuisduels van de competitie ongeveer drie miljoen euro aan inkomsten omdat er slechts 12.000 fans welkom waren, zo rekende algemeen directeur Edwin van der Sar uit.

Het is de vraag wat de aankondiging betekent voor het seizoen in de TOTO KNVB Beker. Er zijn in de eerste ronde van het hoofdtoernooi, die tussen 26 en 28 oktober wordt afgewerkt, in principe nog 26 amateurclubs vertegenwoordigd. De vraag is of zij wedstrijden kunnen blijven spelen. Als dat niet het geval blijkt, betekent dat een grote klap in financieel opzicht voor de amateurclubs.