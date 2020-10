Stephan El Shaarawy test vals-positief en kan spelen tegen Oranje

Stephan El Shaarawy heeft niet het coronavirus en kan eventueel woensdagavond tegen het Nederlands elftal spelen. De aanvaller van het nationale elftal van Italië testte dinsdag in eerste instantie positief, maar de waardes waren zo vreemd dat ervan uit werd gegaan dat het een vals-positieve uitslag betrof. Een bloedtest én een tweede test wezen uit dat dit inderdaad het geval was.

Dinsdag onderging de selectie van Italië een laatste coronatest voor de wedstrijd tegen Oranje. Het gonsde vervolgens van de geruchten rond het Italiaanse kamp. Een persmoment dat gepland stond voor 18.00 uur werd uitgesteld naar 19.30 uur. Corriere dello Sport meldde dat er twee spelers besmet zouden zijn en deze voor de zekerheid nog eens getest werden. Tegen achten werd de positieve test van El Shaarawy bekendgemaakt.

De spelers trainden dinsdag uit voorzorg op anderhalve meter afstand. Teamdokter Andrea Ferretti bevestigde eerder op de avond op een persconferentie dat El Shaarawy mogelijk het coronavirus onder de leden had. Volgens Ferretti werd er een lage positieve waarde geconstateerd en moest El Shaarawy daarom nog een keer getest worden om een vals-positieve test uit te sluiten.

De rest van de selectie van Italië werd vanwege de positieve test van de 27-jarige aanvaller ook opnieuw getest. De wedstrijd tussen Oranje en Italië wordt woensdagavond om 20.45 uur afgewerkt in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo. Oranje moet het stellen zonder de geschorste Marten de Roon. Met vijf punten uit drie duels is Italië de lijstaanvoerder in Groep I; Oranje en Polen volgen met vier punten.