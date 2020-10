Myron Boadu verliest basisplaats bij Jong Oranje: ‘Overal zijn regels’

Jong Oranje is dinsdagavond om 18.00 uur begonnen aan het kwalificatieduel met Jong Cyprus en bij winst zetten de Nederlandse talenten een volgende stap richting het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië. Myron Boadu zal deze wedstrijd in eerste instantie vanaf de zijlijn bekijken, aangezien de aanvaller van AZ wegens disciplinaire redenen zijn basisplaats is kwijtgeraakt.

“Myron is voor ons absoluut een hele waardevolle kracht, alleen had hij deze interlandperiode helaas wat moeite met de discipline binnen de ploeg”, legt assistent-bondscoach Marcel Groninger uit in gesprek met FOX Sports. Groninger neemt tegen Jong Cyprus de honneurs waar aangezien bondscoach Erwin van de Looi positief heeft getest op het coronavirus.

De interim-bondscoach wil verder niet te veel uitweiden over wat er zich precies heeft afgespeeld rondom Boadu: “Overal zijn regels en daar moet je je aan houden, dat ging deze keer wat minder.” Het vergrijp was wel zo ernstig dat Boadu genoegen moet nemen met een plek op de bank: “Gelukkig hebben wij een aantal goede spitsen en deze keer hebben we gekozen voor Kaj Sierhuis en Joshua Zirkzee.”

Groninger geeft wel aan dat wat er gebeurd is dan weer niet erg genoeg was om Boadu meteen naar huis te sturen. De kans bestaat dan ook dat de spits als invaller alsnog zijn entree zal maken als de wedstrijd daarom vraagt: “Hij heeft mij plechtig beloofd dat als hij gaat invallen, hij dat voor de volle honderd procent gaat doen”, sluit Groninger af.