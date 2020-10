Toptalent klopt hard op deur bij Jong AZ: ‘Hoop dat Arne dat ook zo ziet’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de pas achttienjarige Mohamed Taabouni, die momenteel vanuit alle hoeken en standen raak schiet bij Jong AZ.

Door Thijs Verhaar

“Het gaat inderdaad best wel redelijk”, opent Taabouni met gevoel voor understatement. In de eerste zes wedstrijden van het seizoen maakte de aanvallende middenvelder al zes treffers en hij bereidde er ook nog eens twee voor, waarmee hij bij meer dan de helft van alle goals van Jong AZ betrokken was. “Ik denk dat het komt omdat ik de competitie inmiddels beter ken. We spelen tegen ervaren gasten die situaties beter herkennen dan wij”, analyseert de jongeling. “Vorig seizoen moest ik nog wennen en toen heb ik niet gescoord. Nu weet ik beter wat er van me verwacht wordt en gaat het veel makkelijker.” Hij scoorde dit seizoen eenmaal tegen Jong PSV en tegen Jong FC Utrecht, terwijl hij tegen De Graafschap en tegen MVV Maastricht tweemaal met succes de trekker overhaalde.

“Ik merk dat ik constanter word en daaraan zie ik dat ik weer iets ouder en verder ben”, aldus de middenvelder. Taabouni, bij de Alkmaarders liefkozend Mo genoemd, debuteerde al op zijn zestiende bij het hoogste jeugdelftal en mocht vorig seizoen ook al eens aantreden in de hoofdmacht. “Dat is super natuurlijk. Daaruit blijkt veel vertrouwen en daar ben ik iedereen binnen de club dankbaar voor.” Vooralsnog is het bij die ene bekerwedstrijd gebleven, maar hij mocht vorig jaar al wel vaak meetrainen met het eerste en is dit seizoen officieel doorgeschoven naar het eerste elftal. Van de bank kwam hij daar in de eerste vier competitiewedstrijden nog niet, dus krijgt hij alle kans om zich verder te ontwikkelen met wedstrijden bij Jong AZ.

Taabouni was dit seizoen in zes wedstrijden al goed voor zes goals en twee assists bij Jong AZ.

Zelf noemt hij dat een ideale route. “Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk doorbreken bij het eerste, maar het is ook helemaal niet erg om bij de beloftes te spelen. De Keuken Kampioen Divisie is een heel mooi podium en we hebben echt een goed team staan. Onze trainer (Michel Vonk, red.) verwacht dat we elke wedstrijd alles geven, dus het is niet zo dat ik hier een beetje rustig aan kan doen. Zo zit ik zelf ook niet in elkaar, want ik wil zo veel mogelijk leren.” Taabouni geeft aan dat hij het vooral moet hebben van zijn creativiteit en van zijn overzicht. Van achter de spitsen dirigeert hij de aanvallen. “Dat is altijd al mijn kracht geweest. Ik zit sinds mijn elfde bij AZ en dat is de beste keuze die ik had kunnen maken. Deze club staat voor de jeugd en wij zien ook dat er veel eigen jeugd in het eerste elftal staat, dus dat motiveert me enorm om keihard te blijven werken.”

Doordeweeks merkt Taabouni op het trainingsveld dat de technische staf van het eerste elftal ook nadrukkelijk op hem let. “Arne zit heel kort op me”, verwijst de jongeling naar hoofdtrainer Arne Slot. “Hij wil heel graag dat ik die goede lijn van de laatste weken doorzet, maar dan moet ik echt constanter worden”, klinkt het zelfbewust. “Soms ben ik nog te laks of jeugdig in mijn spel, dus voor een kans in het eerste elftal moet er nog meer gebeuren. Natuurlijk is het niet leuk om op je donder te krijgen op de training, maar hij doet het wel op een goede manier. Met een positieve insteek. Ik ben er ook dankbaar voor, want uiteindelijk ga ik daar de rest van mijn carrière profijt van hebben”, weet Taabouni, die even na moet denken als hij de stelling krijgt voorgelegd of hij dit seizoen liever topscorer van de Keuken Kampioen Divisie zou worden of tien wedstrijden mag spelen in het eerste elftal.

Vorig seizoen mocht Taabouni al eenmaal invallen in de hoofdmacht, in het bekerduel tegen Groene Ster.

“Dat is een lastige. Natuurlijk is het mijn doel om zo veel mogelijk prijzen te winnen en het zou geweldig zijn om topscorer te worden bij Jong AZ, maar uiteindelijk is het toch de bedoeling om zo snel mogelijk het eerste elftal te halen, dus dan ga ik toch voor die tien wedstrijden bij het eerste. Dat past ook beter bij het traject wat de club en ik hebben uitgestippeld.” Vanzelfsprekend volgt hij de resultaten van de hoofdmacht op de voet, dus weet hij ook dat de ploeg al drie keer gelijk heeft gespeeld. Heeft hij dan niet het gevoel dat hij met een invalbeurt misschien het verschil had kunnen maken door net even één steekballetje of doelpunt te produceren? “Natuurlijk hoop je dat de trainer je een kans geeft, maar ik ben eerlijk gezegd te gefocust op mijn eigen spel om te kunnen zeggen of ik het beter zou doen dan de jongens die er nu in staan. Dat geeft me rust. Ik weet dat die kans er pas komt als ik mezelf blijf verbeteren en het laat zien bij Jong AZ.”

Zijn grootste winst van de laatste maanden zit volgens Taabouni in het mentale aspect. “Ik word steeds taakbewuster in het veld, dus dat verklaart ook waarom het dit seizoen zo goed gaat.” De achttienjarige jeugdinternational speelde in alle vertegenwoordigende elftallen van Oranje en won vorig jaar de Europese titel met Oranje Onder-17. “Dat was heel mooi om mee te maken en ik merk dat ik heel veel leer van dat soort wedstrijden”, aldus de in Haarlem geboren Taabouni. Met zijn achtergrond kan hij echter ook voor de Marokko uitkomen en de nationale bond heeft hem voor aanvang van dit seizoen reeds benaderd, bevestigt de jongeling. “Zij hebben me laten weten dat ze me volgen, maar ik moet eerst maar eens doorbreken bij AZ en dan zien of ik ooit het hoge niveau ga aantikken wat bij een nationale ploeg vereist is. Pas dan hoef ik een keuze te maken. Het enige wat ik nu kan zeggen is dat ik me goed op mijn plek voel bij Oranje Onder-18”, luidt zijn diplomatieke antwoord.

Taabouni speelde vorige week mee met het eerste elftal, dat een oefenwedstrijd afwerkte tegen Ajax (1-1).

Wanneer hij voor het eerst het gevoel had dat hij het met zijn talent wel eens tot de profs kon schoppen, vindt Taabouni lastig te zeggen. “Ik denk toen ik mijn eerste profcontract kreeg bij AZ. Ik ben altijd heel vastberaden geweest en wil niets liever dan profvoetballer worden. Dat heeft me ongetwijfeld geholpen in mijn ontwikkeling en toen ik dat contract voor mijn neus had liggen, had ik wel het gevoel dat het snel kon gaan en dat gaat het tot nu toe ook. Ik denk wel dat je kan zeggen dat ik op de deur klop bij het eerste, ja. Ik hoop dat Arne dat ook zo ziet.” De jongeling viert in maart volgend jaar pas zijn negentiende verjaardag en heeft nu al veertig optredens in het betaalde voetbal op zijn naam staan. “Daar word ik natuurlijk steeds sterker van en ik haal ook veel kracht uit de steun van mijn familie. Zij zijn er altijd voor mij en ook de mensen binnen AZ helpen met alles. Ik zit hier nu al zeven jaar en in die tijd is de club als een tweede thuis gaan voelen voor mij. Ik voel me gewoon heel goed hier.”

Een verlegen lach volgt als hij de vraag krijgt of hij ook wel eens iets anders doet dan voetballen. “Natuurlijk heb ik ook nog andere hobby’s, maar ik ben wel heel veel met voetbal bezig. Het is nu eenmaal mijn grootste passie. Ik droom van die grote doorbraak en doe er alles voor om het waar te maken.” Het is zijn einddoel om bij een Europese topclub uit te groeien tot een bepalende speler, maar hij heeft geen termijn in gedachten waarop hij AZ hoopt te verruilen voor bijvoorbeeld de Premier League of LaLiga. “Nee, zo denk ik niet. Natuurlijk hoop ik ooit herinnerd te worden als een prijzenpakker bij een supergrote club die staat voor mooi voetbal, maar dat kan alleen als je een heel hoog niveau haalt en houdt. AZ helpt me daar perfect bij, dus ik hoop in de toekomst bij te kunnen dragen aan het winnen van prijzen met deze club. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer. Ik wil gewoon het maximale uit mijn carrière halen en dat kan alleen als ik me elke dag blijf focussen op het hier en nu.”

Naam: Mohamed Taabouni

Geboortedatum: 29 maart 2002

Club: Jong AZ

Positie: Aanvallende middenvelder

Sterke punten: creativiteit, inzicht, schot