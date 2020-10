Grote zorgen om KNVB Beker voorafgaand aan persconferentie Rutte

Minister-president Mark Rutte maakt dinsdagavond naar verwachting bekend dat de amateursport voor volwassenen voorlopig wordt stilgelegd. Het besluit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de KNVB Beker, waarin dit seizoen vanaf de eerste ronde zestig amateurclubs tot het deelnemersveld behoren. Deze dinsdagavond staat zelfs nog een duel tussen Quick Boys en Roda '46 op het programma in de tweede kwalificatieronde, maar het is de vraag wat er daarna gaat gebeuren.

Het duel tussen Quick Boys en Roda '46 is de laatste wedstrijd in de kwalificatierondes. Er zijn in de eerste ronde van het hoofdtoernooi, die tussen 26 en 28 oktober wordt afgewerkt, in principe nog 26 amateurclubs vertegenwoordigd. De vraag is of zij wedstrijden kunnen blijven spelen. Als dat niet het geval blijkt, betekent dat een grote klap in financieel opzicht. Het Algemeen Dagblad schrijft bijvoorbeeld dat BVV Barendrecht met het overleven van de kwalificatierondes een bedrag van circa 16.000 euro bij elkaar speelde. Een deel daarvan bedraagt een premie van 10.000 euro voor het bereiken van het hoofdtoernooi.

"We weten natuurlijk nog niet alles, maar ik baal er verschrikkelijk van dat het mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het bekertoernooi", vertelt voorzitter Martin Seltenrijch van Barendrecht aan de kant. De preses maakt zich bovendien zorgen over het geld dat zijn club tot dusver verdiende in de kwalificatierondes. De reglementen van de KNVB schrijven immers voor dat de beloning van 10.000 euro voor plaatsing in het hoofdtoernooi pas wordt uitgekeerd als de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi is gespeeld.

"Wat gebeurt er met die tien mille als we de wedstrijd op 27 oktober niet doorgaat?’', vraagt Seltenrijch zich af. Bovendien zullen amateurclubs in dat geval een streep moeten zetten door de inkomsten die in het hoofdtoernooi gegenereerd konden worden. Als Barendrecht in de derde ronde zou winnen van Achilles Veen, zou daar een bedrag van tussen de 15.000 en 20.000 euro mee verdiend kunnen worden. "Voor het eerst in jaren hebben we eens een loting met mogelijkheden", verzucht Seltenrijch.

Amateurclubs hebben door de sluiting van de kantines al een financiële klap gehad in de afgelopen maanden. Seltenrijch stelt voor dat het bekertoernooi wordt verzet 'naar een later stadium'. "De KNVB moet niet komen met dat het te veel wordt voor de profclubs. Daar word ik zo onderhand wel een beetje moe van. In Engeland voetballen ze toch ook twee keer per week?", stipt hij aan. Competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB wil nog niet vooruitlopen op de zaken en zegt de persconferentie van het kabinet, die om 19.00 uur begint, af te wachten. Het is ook voor de voetbalbond onduidelijk hoe het bekertoernooi eruit komt te zien, zegt hij.