Frenkie de Jong krijgt fikse waarschuwing: ‘Dit gaan ze niet meer accepteren’

Frenkie de Jong kan geen excuus meer opvoeren na de interlandperiode, vindt Marca. De grootste sportkrant van Spanje constateert dat de 23-jarige middenvelder na zijn komst naar Barcelona medio 2019 goede momenten te vaak afwisselt met mindere periodes. Men is van mening dat De Jong dit seizoen als leider van het middenveld moet opstaan, zeker na de komst van Ronald Koeman.

"De middenvelder moet verbeteren", zo luidt de heldere conclusie van Marca dinsdag. Barcelona heeft dit jaar de beste versie van Frenkie de Jong nodig na een debuutseizoen vol ups en downs, zo klinkt het. "De voormalig ster van Ajax moet zijn vorm terugvinden om ook maar iets van de transfersom van 75 plus 11 miljoen euro in te lossen. Het was een strategische gok: een speler die het middenveld van Barcelona in de toekomst vorm moet geven, maar tot op heden nog een optreden op de mat moet leggen dat bij een speler uit zijn categorie hoort."

Koeman niet tevreden over Frenkie de Jong: 'Dat heb ik hem verteld'

Marca erkent dat De Jong zelfkritisch is, maar constateert eveneens dat de Oranje-international nog ver is verwijderd van zijn status van superster bij de Amsterdammers. Het goede nieuws voor De Jong is de komst van Koeman. De nieuwe trainer van Barcelona heeft met de middenvelder samengewerkt bij Oranje. "De Catalaanse grootmacht heeft de juiste man aan het roer geplaatst om het spel van de Nederlander te kunnen verbeteren."

"Koeman heeft het systeem van Barcelona veranderd en kiest voor een 4-2-3-1-systeem. Hij kiest dus voor twee regisseurs centraal op het middenveld (samen met Sergio Busquets, red.), waardoor De Jong in theorie beter tot zijn recht moet komen. Barcelona plukt nu al enigszins de vruchten van het besluit van Koeman als je de prestaties vergelijkt met die van vorig seizoen. Er werd gewonnen van Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (0-3) en alleen tegen Sevilla (1-1) was er geen sprake van een clean sheet. Het valt te bezien of de defensieve stabiliteit, vormgegeven door de aanwezigheid van twee regisseurs, standhoudt als grotere tegenstanders zich aandienen."

"Naast de komst van Koeman kan De Jong ook profiteren van de aanwezigheid van Alfred Schreuder. De assistent kent De Jong van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Schreuder was de rechterhand van Erik ten Hag, die vooralsnog het beste van De Jong naar boven heeft gehaald. De staf heeft zodoende een speler op een sleutelpositie in huis die precies weet wat voor voetbal er gevraagd wordt. Zelden heeft een speler te maken met zoveel gunstige omstandigheden wat betreft de staf. Men weet welk niveau De Jong kan aantikken en ook de staf gaat een excuus niet meer accepteren. Als 23-jarige moet hij nu een stap vooruit zetten en de nieuwe leider op het middenveld worden waar Barcelona naar snakt", zo besluit de krant.