Arek Milik geraakt: ‘Ik moest het via de pers vernemen’

Arek Milik betreurt de wijze waarop Napoli op dit moment met hem omgaat. Vorige week werd de spits buiten de selectie gelaten die de club opstelde voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A en de groepsfase van de Europa League. Hij zal tot de winterstop individueel trainen, nadat Napoli er niet in slaagde om Milik tijdens de transferperiode te verkopen. In gesprek met het Poolse Sportowefakty vertelt de ex-Ajacied zijn kant van het verhaal.

In de afgelopen transferperiode stevende Milik af op een vertrek bij Napoli. De spits stond in de belangstelling van clubs als Valencia, Juventus, AS Roma en Fiorentina, maar geen van de transfers vond doorgang. Onder trainer Gennaro Gattuso is er geen rol voor hem weggelegd bij Napoli. "De club wilde mijn aflopende contract verlengen. Ik kreeg de keuze: bijtekenen of vertrekken. Ik besloot toen om op zoek te gaan naar een nieuwe club", vertelt de 26-jarige aanvaller, die in 2016 overkwam van Ajax. "Mijn zaakwaarnemer zocht naar een oplossing en meerdere clubs hadden interesse."

"We zijn met ze in gesprek gegaan. De pandemie maakte het allemaal wat moeilijker", vervolgt Milik, die in 93 competitiewedstrijden voor Napoli 38 keer scoorde en zijn laatste wedstrijd voor i Partenopei eind juli speelde. "Ik zal niet zeggen welke clubs contact zochten, maar ik kan wel bevestigen dat ik een paar aanbiedingen accepteerde. Die clubs bereikten echter geen akkoord met Napoli, dus moest ik blijven." Vorige week hoorde Milik 'via de pers' dat hij buiten de selecties is gelaten. Hij was niet verrast door het besluit, geeft hij aan. "Maar de slechte communicatie van de club getuigt niet van professionaliteit."

"Ik vind dat ik slecht behandeld ben. Er zijn spelers die ook niet hebben bijgetekend, maar voor hen verandert er niets", doelt Milik op Tiemoué Bakayoko, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj en Fernando Llorente, die allemaal deel uitmaken van de Serie A-selectie van Napoli. Llorente is als enige van het viertal niet opgenomen in de selectie voor de groepsfase van de Europa League. "Ik was de afgelopen twee seizoenen clubtopscorer en ik heb altijd honderd procent gegeven. Ik heb geen spijt van mijn beslissingen. Het doet pijn, maar ik kom er wel doorheen", concludeert Milik.

Vorig seizoen was hij met elf doelpunten clubtopscorer in de Serie A, maar over alle competities bezien scoorde Dries Mertens vaker: zestien om veertien keer. In het seizoen 2018/19 maakte Milik twintig doelpunten in officiële wedstrijden, tegenover negentien van Mertens. Vorige week woensdag stond hij nog negentig minuten op het veld in de vriendschappelijke interland tussen Polen en Finland (5-1) en scoorde hij eenmaal. Vier dagen later deed hij als invaller twintig minuten mee in de Nations League-wedstrijd tegen Italië (0-0) in de poule van het Nederlands elftal. In januari, bij de opening van de winterse transferwindow, kan Milik weer gaan praten met andere clubs over een transfer.