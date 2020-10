Marko Pantelic bewijst Ajax een dienst en voorkomt kopzorgen Ten Hag

Dusan Tadic keert dinsdag al terug bij Ajax. De voetbalbond van Servië heeft ermee ingestemd dat de aanvaller vrijaf krijgt voor de Nations League-wedstrijd tegen Turkije van woensdagavond. Daarmee wordt voorkomen dat Tadic in quarantaine zou moeten en de wedstrijd tegen sc Heerenveen van zondagmiddag zou missen.

Vorige week donderda deed Tadic mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, die na verlenging met 1-2 werd gewonnen. Drie dagen later stond hij negentig minuten op het veld in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije (0-1 nederlaag). Woensdagavond gaat Servië op bezoek in Istanbul, maar Tadic keert in plaats daarvan terug naar Amsterdam. Marko Pantelic, oud-speler van Ajax en tegenwoordig vicepresident van de Servische voetbalbond, bewijst zijn oude club een dienst.

"We denken met Dusan en Ajax mee", vertelt Pantelic aan De Telegraaf. "Als Dusan mee naar Turkije zou gaan, moest hij vanwege de Nederlandse coronaregelgeving bij terugkomst in Amsterdam dagen in quarantaine, waardoor hij het duel met sc Heerenveen zou missen. We zijn Dusan dankbaar voor de overwinning in de EK-play-off in Noorwegen en hebben hem volgende maand in de beslissende wedstrijd tegen Schotland hard nodig. We willen dat hij zich comfortabel voelt."

Als Tadic zou ontbreken tegen Heerenveen, zou Erik ten Hag moeten puzzelen aan zijn opstelling. De trainer lijkt zijn vaste voorhoede al te hebben gevonden, want in de eerste vier competitieduels speelden Antony, Zakaria Labyad en Tadic steevast samen voorin; de Serviër bezet de linkervleugel. Ajax staat na vier duels op de vijfde plek in de Eredivisie, met een punt minder dan gedeeld koploper Heerenveen.